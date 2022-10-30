Bodrum tanıtım kalesi açıldı

26 yıl önce Bodrum’u tüm dünyaya tanıtmak üzere kurulan Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Cumhuriyet’in 99. yılında yeni ve modern binasına kavuştu.

BOTAV’ın yeni binasının açılışına Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde, eski Bodrum Kaymakamı ve emekli vali Cumhur Güven Taşbaşı, ilçe başkanları, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, TÜRSAB Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri Galip Gür, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Mimar Tarkan Önal, Gazeteci Cem Seymen, Emin Varol, ulusal ve yerel medya temsilcileri ve katıldı.

Açılışta konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BOTAV’ın sadece kentimizin değil ülkemizin de en saygın sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti. Göreve geldikten sonra ilk işin, vakfın kurumsal kimliğini minimal çizgiler ve güçlü ifadelerle yenilemek olduğunu belirten Aras, konuşmasına şöyle devam etti:

“Günümüzden 26 yıl önce Bodrum iş dünyasının 15 değerli ismi tarafından, kentimizi tüm dünyaya tanıtmak üzere kurulan ve başarılı çalışmalarıyla küresel turizm pazarında Bodrum’un gücüne güç katan Bodrum Tanıtma Vakfı, sadece kentimizin değil ülkemizin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biridir. Geride bıraktığı 26 yıl boyunca olduğu gibi bugün Bodrum’un gücüne güç katmaya devam eden Bodrum Tanıtma Vakfı, kuruluşunun 26. yılında tarihinin en heyecan verici noktasında. Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam ve İletişim Koordinatörümüz Levent Arkan'ın sıra dışı fikirleriyle bir taraftan vakfımızın imajını ve hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartmak, diğer taraftan ise Bodrum’un doğru tanıtılmasını sağlamak için 29 ay boyunca çok ciddi bir emek sarf ederek bugün içinde olduğumuz bu muhteşem bina da dâhil olmak üzere gerek vakfımıza gerekse Bodrum’a çok şey kazandırdı. Bugün Bodrum’un hizmetine açtığımız bu ihtişamlı tanıtım kalemiz, kentimizin rekabet gücüne çok önemli katkılar sağlayacak.

Sizleri büyük bir gururla davet ettiğimiz BOTAV Center’ın açılışını özellikle 29 Ekim günü gerçekleştirmek istedik. Barışın, huzurun, sevginin, saygının, demokrasinin, laik hukuk devletinin karşılığı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı olması ve ikinci yüzyıla doğru ilerlerken kalbinde Cumhuriyet sevgisi olanlara büyük bir gurur ve mutlulukla diyorum ki; Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk Cumhuriyeti!

Kıymetli Dostlar; Bodrum sevdalısı bizler, Bodrum’un marka değerini daha üst seviyelere çıkarmaya doğru tanıtımlar gerçekleştirmeye dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen geçmiş dönem BOTAV başkanlarına, üyelerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor.’’

Başkan Aras’ın konuşmasının ardından kurdele kesimi yapılarak BOTAV Center konuklara gezdirildi. Mimarisiyle ve teknolojisiyle büyük beğeni toplayan BOTAV Center’a emek verenler için plaket töreni yapıldı.

Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam ve İletişim Koordinatörü Levent Arkan BOTAV vizyonu ve BOTAV binasının gelişim süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi. Arkan, test yayınına başlayan VisitBodrum projesi hakkında da bilgiler sunarak binanın yapımında ve bugüne kadar devam eden süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.