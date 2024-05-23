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Bodrum Temizlik Seferberliğinin İkinci Etabı Tamamlandı

Bodrum Temizlik Seferberliğinin İkinci Etabı Tamamlandı
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Kent genelinde gerçekleştirilecek temizlik hareketinin ikinci etabı, 22 Mayıs Çarşamba günü yoğun bir katılımla tamamlandı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde ilçe genelinde gerçekleştirilen genel temizlik çalışmaları Bitez, Çırkan, Konacık, Müskebi, Yahşi, Yaka ve Gürece mahallelerinde yapıldı. İkinci etap temizlik çalışmasında 22 Mayıs Çarşamba günü Ortakent Pazar Yeri, Bitez Pazar Yeri ve Konacık Zabıta Binası arkası eski pazar yerinde buluşularak mıntıka ve genel temizlik çalışması gerçekleştirildi. 

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen temizlik seferberliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK’lar, belediye birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, katılımcıların Bodrum’un çeşitli mahallelerinde temizlik seferberliğine katıldığını söylerken, “Doğada yaşıyor, doğadan ekmek kazanıyor, doğanın nimetlerinden faydalanıyorsak çöpleri sağlıklı bir şekilde ayrıştırarak bu farkındalığı hep beraber yaratabiliriz. Avrupa’da çok güzel örnekleri varsa ülkemizde de bu örneklerin artmasını sağlayabiliriz. Bütün ekip arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerimle temizlik seferberliğinin ikinci etabında beraber olduk. İki hafta sonra yine dört büyük mahallemizde üçüncü etabı başlatacağız. Bütün Bodrum’u, Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımı bu seferberliğe davet ediyorum” dedi.

Temizlik seferberliği yarımadanın tüm mahallelerinde belirli periyodlarla sürdürülecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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