Bodrum yardım için tek yürek oldu

Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7,7 şiddetindeki depremin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinasyonunda deprem bölgesine yapılabilecek destekler konusunda çalışmalar başlatıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve yıkıcı depremi sonrasında, gün içinde 7,6 büyüklüğündeki ikinci bir deprem ile Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde çok sayıda can kaybı yaşanırken yaralıların yanı sıra bölgede büyük hasar oluştu. Ulusal olarak yaşanılan afet sonrası sabah saatlerinde birçok koordinasyon toplantısı gerçekleştirilirken AFAD ve Kızılay Başkanlığı tarafından ihtiyaç malzemeleri belirlendi.

Kamuoyu ile paylaşılan ihtiyaç listesi ile birlikte Konacık Mahallesi’ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde yardım toplama merkezi oluşturuldu. Ayrıca Akçaalan Mahallesi Düğün Salonu, Mumcular Merkez Cumhuriyet Meydanı Belediye Ek Hizmet Binası ve Yalıkavak Fen İşleri Ek Hizmet Binası’nda yardım toplama noktaları oluşturuldu.

Bodrum Kaymakamlığı ve Belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonu ile toplanacak malzemeler kayıt altına alınarak tasnif edildikten sonra Muğla AFAD İl Başkanlığı vasıtasıyla afet bölgesine ulaştırılacak.

İhtiyaç malzemelerine ilişkin listenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmasından itibaren vatandaşlar yardımda bulunabilmek için toplama noktalarına akın etti. Vatandaşların yanı sıra Bodrum Kaymakam Vekili Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları da Herodot Kültür Merkezindeki çalışmalara destek olmak için oradaydı.

Yardım malzemeleri toplama çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ülkemize ve depremden etkilenen bölge halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızın böyle zamanlarda duyarlılığı, tek vücut olması bizleri gururlandırıyor. Bizlere bildirilen liste doğrultusunda malzemeler toplanmaya başladı. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, Oda ve sivil toplum örgütlerimizle, siyasi parti temsilcilerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte Bodrum olarak elimizden ne gelirse yapacağız.” dedi.

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