Bodrum Yarı Maratonunun Beşincisi Koşuldu

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılarla 3 etapta gerçekleştirildi.

Binin üzerinde yarışmacının 21K, 10K ve 5K olmak üzere 3 etapta yarıştığı maraton renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Carnaval Turco ekibinin ritimleriyle finish noktasında karşılanan yarışmacılar ödül töreni öncesi Ses Ver Sus A Cappella grubunun konseriyle keyifli dakikalar yaşadı. Konserin ardından Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş’ın ve İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk’un da katıldığı ödül töreninde Akbaş, 21K Erkekler Genel Klasman ve 21K Kadınlar Genel Klasman ödüllerini takdim etti.

Dereceye giren sporcular şu şekilde:

21K Erkekler Genel Klasman:

1. Ömer Oklu

2. Ege Yoldüren

3. Alper Tutak

21K Kadınlar Genel Klasman:

1. Tülin Okyay

2. Çiğdem Tutuncu

3. Selma Altundiş

10K Erkekler Genel Klasman:

1. Mehmet Aydıngör

2. Kerem Baybatur

3. Enes Demir Çetiner

10K Kadınlar Genel Klasman:

1. Benhür Önel

2. Derya Demiral

3. Alev Dalaman

5K Erkekler Genel Klasman:

1. Umut Çakar

2. Tuncay Saraç

3. Hamza Tatlı

5K Kadınlar Genel Klasman:

1. Fatma Taş

2. Esra Uzun

3. İnci Köloğlu