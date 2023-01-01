Bodrum yeni yıla Teoman`la merhaba dedi

Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl konserinde ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Bodrum 2023 yılını görkemli bir yılbaşı programı ile karşıladı. 2023 yılına girerken binlerce kişi Teoman’ın şarkılarına eşlik ederek, yeni yıla merhaba dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00’de DJ İlka Lichi performansı ile başlayan yeni yıl konserleri Ersin Show ile devam etti. Ardından Sahne alan Teoman sevilen şarkıları ile müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen ve binlerce kişinin katıldığı yeni yıl konserinde 2023 yılına hep birlikte coşku ile girildi. Konsere katılan müzikseverler sanatçının en beğenilen şarkılarına eşlik etti.

Geçtiğimiz yıl Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan, bu yılda 2.sinin düzenlendiği ‘’Happy Love Year Party’’ etkinliklerinde, yerel sanatçıların ağırlıkta olduğu halk konserleri ile vatandaşlar, bir hafta boyunca süren konserlerde doyasıya eğlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına konsere katılan Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

Yeni yıla saatler kala çok güzelsiniz. Buradan o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Belediye Başkanımız Ahmet Aras şehir dışında olduğu için maalesef burada değil. Ahmet başkanımızın size yeni yıl mesajını iletmek istiyorum. Sizlere yeni yılda, sağlık, mutluluk güzellikler ve huzur dolu günler diliyor. 2023’e dakikalar kala Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 de sizlerle birlikte çok güzel günler göreceğiz. Bu konseri düzenleyen tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, zabıtalarımıza, emniyet güçlerimize sizin güvenliğinize sağlayan arkadaşlarımıza emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Teoman beye de aramızda olmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Her şey çok güzel olacak. Herkese iyi yıllar, iyi seneler diliyorum” dedi.

Belediye Meydanı’nda en sevilen parçalarını seslendiren Teoman müzik ziyafeti sundu. Hep bir ağızdan geri sayım yapan vatandaşlar saatler 00:00 gösterdiğinde 2023 yılına coşku ile girdi.