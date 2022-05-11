Bodrum Yörük Obası 2. Kültür Sanat Festivali başlıyor

Bu yıl ikincisi yapılacak olan Bodrum Yörük Obası Kültür Sanat Festivali 14-15 Mayıs’ta Gerçekleşecek

Bodrum Yörük Obası (BODYOD) tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Bodrum Yörük Obası Kültür Sanat Festivali 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Pınarlıbelen/Etrim Mevkii İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu etkinlik alanında, 15 Mayıs Pazar saat 11.00’de YALIKAVAK ’ta “Yalıkavak İskele Kafe” meydanında yapılacak.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen etkinlikler, oldukça kapsamlı ve yoğun bir programla misafirlere sunulacak. Festival, farklı yörelerden gelen Yörük Türkmenlerin de katılımlarıyla gerçekleşecek.

İlk günü Pınarlıbelen/Etrim Mevkii’nde Bodrum Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu’nda bulunan Etrim Yörük Çadırı’nda yapılacak olan festivalde “Kayadan Kopmadık” adlı belgeselle yörüklerin dünü, bugünü ve yarını işlenecek. Bu içerikte ilk defa yapılacak olan çalıştay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden, Bodrum halkından, Yörük Türkmenlerin araştırmacı yazarlarından oluşuyor. Festivalin ilk gününde gerçekleşecek çalıştay sonrası Yörük ateşi yakılacak.

Renkli görüntülere sahne olacak olan festivalin ikinci günü ise Yalıkavak İskele Kafe Meydanında yöre sanatçıları müzik şöleni yaşatacak. Bodrum türkülerinin söylendiği ikinci günde temsili yörük göçünün yapılacak. Bodrum Yörük Obası canlı müzik eşliğinde halk oyunları sergileyecek ve bindallı kadın ekiplerinin gösterileri sunulacak.

Teke yöresi sanatçıları İsmail Uzunoğlu sazı ve sözüyle, İsmail Peynirci ve grubu sipsi, delbek, curasıyla, Yörük Türkmenlerin televizyon programcısı Ramazan Kıvrak yorumuyla, Türk halk müziğinin güçlü sesi Ümran Özdemir’in konseriyle festival sona erecek.

Festival programı şu şekilde:

14 Mayıs 2022 Cumartesi

14.00 -Açılış

Saygı duruşu, İstiklal Marşı

14.15-Yörüklerin 550 yıllık yolculuğunun anlatıldığı “Kayadan Kopmadık” isimli belgesel gösterimi

15.15 / 18.15-Çalıştay

“Bodrumdaki Yörüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…”

Bölüm:

- Ramazan Kıvrak (Moderatör)- Araştırmacı Yazar

(Yürüyen Türkler, Yörükler)

- Prof. Dr. Ahmet YİĞİT (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.) Osmanlı Tarihi

(Osmanlı belgelerine göre 19. yy. da Bodrum’da sosyoekonomik hayat)

- Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (Muğla Sıtkı Koçman Ünv.) – Osmanlı Tarihi

(Bodrum ve çevresinde eski Türk inançlarının izleri)

- Yılmaz Bozkurt- Emekli Tarih Öğretmeni Araştırmacı Yazar

(Bodrum Yörük Türkmenleri)

Bölüm:

- Sabri KUŞKONMAZ (Moderatör) – Hukukçu, Yazar, Şair

“Kayadan Kopmadık” belgeseli

- Hüseyin ŞAKAR (Bodrum halkından Giritli)

- İlker Altınsoy- Eğitimci, Yazar

(Muğla türküleri üzerine genel bakış)

- Doç. Dr. Devrim Alkaya- Pamukkale Ünv. İnşaat Yüksek Mühendisi

(Tarım ve Kooperatifçilik)

- Mehmet Baş (AKSONA)- (Bodrum halkından süngerci)

19.30 -Yörük ateşinin yakılması (Davul - Zurna)

21.00 -Bitiş

15 Mayıs 2022 Pazar

11.00 -Başlangıç

11.30 -Yöresel sanatçılar

(Ender Kasal, Didem Kasal, Mustafa Ergene, Aliko, İzzet Can, Yücel Dağlı, Rasim Eriş, Erol Köse, Ramazan Köse, Mehmet Cangır, Sami Öztürk, Yılgör Güçlü, Yüksel Duman, Aşık Sabahattin, Aşık Mustafa, Cemal Pınarcı, Hüseyin Ürk)

-Temsili Yörük Göçü

(Deve, davul- zurna eşliğinde protokol, Yörük başkanları, Yörük obalarının halk dansları ekipleri kortej yürüyüşü)

-Bodrum Yörük Obası Kültür çadırına ziyaret ve çeyiz sandığının açılması

-Protokol Konuşmaları

-Canlı müzik eşliğinde, Bodrum Yörük Obası halk dansları gösterisi

(Aşık Mustafa, Pınar Kayacan, Mehmet Ali Tiric, Arda Savran)

-Turizm Bakanlığı Sanatçısı İsmail Uzunoğlu sahnesi

-Bodrum Yörük Obası Bindallı Kadın Ekibi Gösterileri

-Teke yöresi sanatçısı İsmail Peynirci ve ekibi

(Saz, Cura, Sipsi, Delbek)

-Yörük Türkmen derneklerinin halk dansları gösterileri

Konser -Türk Halk Müziği Sanatçısı Ümran ÖZDEMİR

18.00 -Bitiş