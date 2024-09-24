Bodrum zabıtasından kantin denetimi

Bodrum’da ilçe genelindeki okul kantinlerinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırıyor. Öğrencilerin sağlıklı koşullarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ile muhafaza edilme durumları, fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol ediliyor.

Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde iki kantine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından işlem yapılırken iki kantine de bağlı bulunduğu odadan fiyat tarifesi almadığı için ikaz tutanağı düzenlendi.

Öğrencilerin sağlık ve güvenliği ile çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında zabıta ekiplerince kantinlere yönelik denetim ve uygulamalar devam edecek.