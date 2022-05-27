Bodrum'a 5 ayrı dalda tiyatro ödülleri

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu üç ayrı dalda, beş ödül alarak İstanbul’a ödül törenine davet edildi.

9.Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri (Anadolu) 2022 kazananları açıklandı. 2021-2022 tiyatro sezonunu kapatarak Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nin İstanbul’daki yapım ve performanslarına ilişkin ilk bölümünü geçtiğimiz haftalarda duyuran Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, merakla beklenen ödüllerin “Anadolu” etabına da nokta koydu ve kazananları duyurdu.

200’den fazla oyunun görücüye çıktığı tiyatro sezonunu en kapsamlı biçimde ele alan ve bu alandaki tüm birimleri değerlendirip onları görünür kılan, dünya çapındaki önemli tiyatro etkinliklerini de yakın takibe alan jürinin ödül listesinde önemli isimler ve alanında büyük ustalık sergileyen duayenler de bulunuyor. Tüm kazananlara heykelciklerin verileceği 13 Haziran Pazartesi günü saat 18.30’da Türk ve Dünya Tiyatrosu’nun nabzı Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde atacak.

BBŞT’nin iki oyunu da farklı kategorilerde ödül aldı

2021/2022 sezonunda her hafta dönüşümlü olarak cuma akşamları Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde oynan “Uçurmanın Kuyruğu” ve “Kocasını Pişiren Kadın” Yeni Tiyatro Dergisi jüri üyelerinden Yetkin Yüksel, Mustafa İri tarafından kış sezonunda canlı olarak izlenerek, değerlendirmeye alınmıştı. Değerlendirme sonuçları 25 Mayıs’ta açıklandı. Ödüller ise şöyle:

JÜRİ ÖZEL “YÖNETMENLİK” ÖDÜLÜ: Filiz Çevik Tan “Kocasını Pişiren Kadın” (BODRUM BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU)

YILIN PERFORMANSI, ERKEK: Barış Hayta, Yerkan Kahraman “Uçurtmanın Kuyruğu” (BODRUM BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN, KOMEDİ: Cansın Yunt, Ziba Türk Ateş “Kocasını Pişiren Kadın” (BODRUM BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU)

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, “2019 yılının mart ayında perdelerimizi ilk kez açmıştık. Pandemi döneminde iki yıl oynayamadık. Bu süreçte imkansızlıklara rağmen, kişi sayısı az olan iki oyun hazırlamıştık. Ancak bu sezon, her hafta dönüşümlü olarak oynayabildik. Alınan ödüller tiyatro ekibi olarak hepimizin emeklerinin karşılığıdır. Ama elbette ki öncelikle ödül alan arkadaşlarımızı kutluyorum. Ve en önemlisi de Bodrum, sanatın önemli dallarından biri olan tiyatroda adını ilk kez ulusal ve uluslararası platformda duyurmuştur. Ödüller arasında Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Saray Bosna gibi konuk tiyatrolar da var. Bu önemli başarının elde edilmesinde, desteklerini hiçbir zaman bizlerden eksik etmeyen belediye başkanımız sayın Ahmet Aras’a da teşekkür ediyoruz.” diyerek, daha başka ödül sürprizleri de olacağının müjdesini verdi.