Bodrum'da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası farkındalık etkinliği

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında dezavantajlı bireylere farkındalık oluşturmak adına Bodrum’da farklı okulların, vakıf ve derneklerin katıldığı kortej yürüyüşü ve etkinlikler düzenlendi.

Cevat Şakir Caddesi’nden bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, “Sevgi Engel Tanımaz”, “Engel Olma Farkında Ol”, “Engelimle Değil Yeteneğimle Varım”, “Evlerde Değil Sokaklarda Olmak İstiyoruz” yazılı dövizleri taşıyan özel çocuklar ve vatandaşlar İskele Meydanı’na kadar yürüdü.

İskele Meydanı’nda düzenlenen törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, STK temsilcileri, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bodrum Sağlık Vakfı, Bodrum Belediyesi Yakaköy Engelli Sevgi Sanat Atölyesi ile Bodrum'daki çeşitli okullarda eğitim gören öğrenciler, aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selam ve sevgilerini ileten Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Belediye olarak, dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için yollarımız ve sosyal mekanlar, engelli dostu düzenlemeler ile uygun hale getiriliyor. Bu noktada ilk amaç elbette farkındalığı arttırmak.” dedi.

Törende konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Bir toplumun gelişmesi ve sürekli ilerlemesi için bir kesimin değil tüm bireylerinin en üst noktasına kadar eğitilmesi ve bu eğitim ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bütün bireyleri ve bütün bireylerin içerisinde en özel olarak görmüş olduğumuz, en özel olarak hissettiğimiz kişiler bugün burada. 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlama değil ama farkındalık için oluşturmuş olduğumuz faaliyetleri icra ediyoruz. Sadece eğitim değil toplumda özel olan engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak üzere tüm kurumlarla çalışmalar yapmak zorunda olduğumuza inanıyoruz” dedi.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun hazırladığı etkinlik kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Özel Çocuklar Kursu öğrencilerinin kına gecesi temalı müzikli dans gösterisi sahnelendi. Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun ritim sunumu ve müzik korosu gösterisinin performansı ile etkinlikler devam etti. Ayrıca Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin engelsiz müzik atölyesinin drama gösterisi, dans gösterileri izleyenlerin beğenisine sunuldu. Murat Taşcı da piyano sunumu gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu farkındalık etkinliği, çeşitli okulların şiir, dans ve müzik gösterileri ile sona erdi. Etkinlikte, dezavantajlı çocuklar, aileleri ve vatandaşlar şarkılar söyleyip şiirler okuyarak keyifli saatler geçirdi.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi’nde görev yapan dezavantajlı çalışanlara 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde olduğu gibi bugün de idari izin verildiği bildirildi.