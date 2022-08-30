Bodrum'da 100'üncü yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı için Turgutreis’te Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen zeybek ve harmandalı gösterisine yüzlerce kişi katıldı. Resmi program ise sabah saatlerinde çelenk sunumuyla başladı.

Büyük Taarruz’un yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bodrum Halk Oyunları Gençlik Spor Derneği’nin öncülüğünde Bodrum Belediyesi destekleriyle 29 Ağustos akşamı Turgutreis Atatürk Meydanı’nda halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Meydandaki toplu halk oyunları gösterisine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yüzlerce Cumhuriyet sevdalısı katıldı. Gösteri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Atatürk Meydanı’na gelerek vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Aras, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı topraklar olan Afyon ve Kütahya’ya gittiğini ve Harp Okulu mezunu olarak çok farklı duygularla orada bulunduğunu söyledi. Şehitlerimize minnet ve şükran borçlu olduğumuzu söyleyen Başkan Aras, “Sizlerin ve çocuklarımızın sayesinde Türkiye Cumhuriyeti hep var olacak” diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak ve o şanlı günü coşkuyla kutlamak için günler öncesinden hazırlıklar yapıldı.





Meydanda yüzlerce kişi tarafından hep bir ağızdan İzmir Marşı söylenirken “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” sesleri yankılandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılımcıların arasında dolaşarak marşa eşlik etti.

Aynı anda özel bir televizyon kanalı ise Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda halka açık olarak canlı program gerçekleştirdi. Programa konukları Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Belgesel Yapımcısı Nebil Özgentürk oldu.





Resmi Kutlamalar Başladı

Özgürlük ve bağımsızlığın nişanı, destansı mücadelenin 100. Yılı dolayısıyla bugün sabah saatlerinde resmi tören düzenlendi. Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Bodrum Belediye Meydanı’ndan gerçekleşen çelenk sunma programına, Muğla Ak Parti Milletvekili Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Garnizon Komutan Vekili Kara Pilot Binbaşı Selim Ramazan Akkaş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Güneş, Gaziler, siyasi parti başkanları, daire amirleri, kolluk kuvvetleri amirleri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşundan bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşımız okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmasıyla sona eren çelenk sunma programı Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile devam etti.

Fener Alayı ve Konserler

30 Ağustos akşamı kutlamalar, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda eş zamanlı olarak gerçekleşecek konserlerle devam edecek. Saat 20.00’de gerçekleştirilecek olan Fener Alayı Yürüyüşü Bodrum Milta Marina önünden başlayarak Bodrum Belediye Meydanı’nda son bulacak. Saat 20.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Manga konseri ile Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bodrum Kent Orkestrası Konserine de katılımın yoğun olması bekleniyor.