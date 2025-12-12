Bodrum’da 12. Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası Kutlandı

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Slow Food - Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından düzenlenen 12. Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası, Bodrum Merkez Pazaryeri’nde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Yerel üreticiye, doğaya ve toprağın bereketine dikkat çekmeyi amaçlayan ve bu yıl 12.si düzenlenen (Terra Madre) Toprak Ana Günü’nde aynı zamanda Yerli Malı Haftası da kutlanarak bölgenin geleneksel gıda kültürü tanıtıldı.

Geleneksel Muğla usulü tarhana çorbası ve Bodrum gemici peksimetinin ikram edildiği etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Slow Food hareketinin temel hedefi olan “iyi, temiz ve adil gıda” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, yerel üretimin önemi vurgulandı. Etkinlik kapsamında öğrencilerle yapılan söyleşide yerel gıdaya erişimin, üreticinin desteklenmesinin ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemine dikkat çekildi.

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmaların da ele alındığı programda, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve geleceğe aktarılması konusunda yapılan faaliyetler anlatıldı.

Etkinlikte üreticiler, öğrenciler ve vatandaşlar pazaryeri içerisinde bir araya gelerek Bodrum’un yerel değerleri üzerine sohbet etti.

Etkinlik boyunca Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Saha Çözüm ekibi de pazaryerinde stant kurarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Program sonunda, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan etkinliğe emek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.