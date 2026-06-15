Bodrum’da 12. Uluslararası Yoga Günü

21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü kapsamında 12. Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri, Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda yapıldı. Etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu organizasyonuyla 12. Uluslararası Yoga Günü etkinliği 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi vekaleten Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Yoga kültürünün Bodrum’da yaygınlaştırılması hedefiyle yıllardır Hindistan Başkonsolosluğu ile ortak yürütülen etkinlikte sağlıklı yaşamı, ruhsal dengeyi ve toplumsal farkındalığı destekleyen çalışmalar yapıldı.

Açılış konuşması gerçekleştiren Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, etkinlikte emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederek doğası, iklimi ve yaşam kültürüyle sağlıklı yaşamın önemli merkezlerinden olan Bodrum’un, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.