  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum’da 12. Uluslararası Yoga Günü

Bodrum’da 12. Uluslararası Yoga Günü

Bodrum’da 12. Uluslararası Yoga Günü
Güncelleme:

21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü kapsamında 12. Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri, Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda yapıldı. Etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu organizasyonuyla 12. Uluslararası Yoga Günü etkinliği 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi vekaleten Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Yoga kültürünün Bodrum’da yaygınlaştırılması hedefiyle yıllardır Hindistan Başkonsolosluğu ile ortak yürütülen etkinlikte sağlıklı yaşamı, ruhsal dengeyi ve toplumsal farkındalığı destekleyen çalışmalar yapıldı.

Açılış konuşması gerçekleştiren Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, etkinlikte emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederek doğası, iklimi ve yaşam kültürüyle sağlıklı yaşamın önemli merkezlerinden olan Bodrum’un, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu Haberleri Kaçırma...

Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi
BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı
BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı
Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti!
Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti!
Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber... Son görüntüleri ortaya çıktı
Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber... Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu seferki ''mutlu son'' karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var...
Bu seferki ''mutlu son'' karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var...
Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi
Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi
Nihat Kahveci'den 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Montella'ya yaylım ateşi
Nihat Kahveci'den 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Montella'ya yaylım ateşi
TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor
TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evinin bahçesine kurduğu atölyeden, 4 kıtaya ihracat yapıyor! Evinin bahçesine kurduğu atölyeden, 4 kıtaya ihracat yapıyor! Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu grup toplantısı için kararını verdi! Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu grup toplantısı için kararını verdi! Aleyna Tilki İstanbul konserindeki cesur jartiyerleriyle olay oldu! Aleyna Tilki İstanbul konserindeki cesur jartiyerleriyle olay oldu! Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi Türk Lirası mevduatında en çok kazandıran banka belli oldu; işte 1 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi Aniden bastıran sağanak bir şehrimizi yuttu! Yollar, duvarlar çöktü, ev ve iş yerleri sular altında! Aniden bastıran sağanak bir şehrimizi yuttu! Yollar, duvarlar çöktü, ev ve iş yerleri sular altında! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor Gökyüzünde facia! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! 12 ölü var! Gökyüzünde facia! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! 12 ölü var! Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti! Emekli ve memurların Temmuz 2026 maaş zammı hesabı baştan aşağı değişti! Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi Otomotiv sektörünün en çok satanlar listesindeki Hyundai i20 baştan aşağı yenilendi ''Peki ya Özgür Özel yeni bir parti kurarsa'' anketinin sonuçları dikkat çekti! ''Peki ya Özgür Özel yeni bir parti kurarsa'' anketinin sonuçları dikkat çekti!
Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti Ümit Özdağ'dan Şam Büyükelçisi'nin Türkiye'deki Suriyeliler itirafına tokat gibi yanıt! Ümit Özdağ'dan Şam Büyükelçisi'nin Türkiye'deki Suriyeliler itirafına tokat gibi yanıt! Ankara'da Özgür Özel ve ekibine sürpriz teklif: ''Bizim partimize gelin'' Ankara'da Özgür Özel ve ekibine sürpriz teklif: ''Bizim partimize gelin'' 15 yıldır dairelerini teslim alamayan mağdurlara şimdi de ipotek şoku! 15 yıldır dairelerini teslim alamayan mağdurlara şimdi de ipotek şoku! Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber... Apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber... Apar topar hastaneye kaldırıldı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den müjdeli haber! Sosyal medyadan ilan etti! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den müjdeli haber! Sosyal medyadan ilan etti! Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti! Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti! Askeri nakliye uçağı düştü; 5 askerin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada! Askeri nakliye uçağı düştü; 5 askerin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada! Film senaryolarını aratmayan suç örgütü operasyonu: Onlarca gözaltı var! Film senaryolarını aratmayan suç örgütü operasyonu: Onlarca gözaltı var! İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti