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Bodrum'da 19 Mayıs kutlamaları

Bodrum'da 19 Mayıs kutlamaları
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenecek. Rapçi Sefo, hayranlarıyla Belediye Meydanında buluşacak.

Türkiye’yi aydınlık bir yola çıkaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağanı olan 19 Mayıs’ın 104. yıl dönümünde, Bodrumlular çeşitli etkinliklerle heyecan dolu anlar yaşayacak. Bodrum Belediye Meydanında sabah 09.00’da resmî tören programı ile başlayan etkinlikler, saat 09.30'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde kutlama programıyla devam edecek.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 19 Mayıs Cuma saat 20.00’de Milta Bodrum Marina’dan kortej yürüyüşü, Bodrum Belediye Meydanı’na kadar devam ederken konser öncesi çeşitli başarılar elde eden sporcular, sahneye davet edilecek. Saat 21.00’de ise “Bilmem mi” isimli şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Türk rap müziği sanatçısı Sefo, hayranlarıyla buluşacak.

          Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs günü gerçekleşecek tüm etkinliklerde Bodrum halkını görmekten mutluluk duyacağını ifade ederken, “Egemenliğin ulusun elinde olduğu, tam bağımsız, laik, demokratik, hukuk devleti kurmak için yola çıktığımız günün ilk adımı olan 19 Mayıs, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü gündür. Türkiye’nin geleceği gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; direnişin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bu kıymetli günün 104. yıl dönümünde değerli Bodrum yaşayanlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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