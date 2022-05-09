Bodrum'da 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışları başlıyor

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile bu yıl 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışları 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00’te Bodrum Kalesi önünden halk sürüşü startı ile başlayacak.

Bodrum Belediyesi’nin destekleri, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü organizasyonunda 15 Mayıs 2022 tarihinde kısa ve uzun parkur şeklinde gerçekleşecek. Uluslararası katılımlı bisiklet yol yarışı olan ve bu yıl 2.si düzenlenecek organizasyonun lansman toplantısı düzenlendi.

Bodrum Trafo Kafe’de gerçekleşen 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışı lansman toplantısına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Corelli Bisiklet Genel Müdürü Uğur Kül, Yarış Direktörü Ali Sonay ve yarış organizatörü Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilci İlker Cömert ile basın mensupları katıldı.

Lansman toplantısında Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar şunları söyledi:

“Granfondo iki etapta yapılacak. Bir kısa mesafe ve bir uzun mesafe. Yereldeki idareciler, yöneticiler bulunduğu şehri yüceltmeyi yükseltmeyi bekler. Dolayısıyla bizlerin bütün organizasyonlarda bulunmamız bizim bir mecburiyetimizdir. Çünkü her bir faaliyet ilçemizin tanıtımı için bir gerekçe. Kalemizde bir etkinlik var. Doğada bir etkinlik var. 15 ülkeden gelecek, otellerimizde kalacak kişiler yaklaşık 1000 civarı sporcu gelmesini bekliyoruz. 15 ülke. Bunu hangi kaymakam istemez? Dolayısıyla bizim destek vermemiz zaten görevimiz, mecburiyetimiz. Bunu yaparken keyif alarak yapıyoruz mecburiyetten dolayı olup da bir gönül sözümüz yok. İçerisinde bulunmak büyük bir gurur. Yardımcı olabilirsek, destek verebilirsek ne mutlu bize. İlçemizdeki her faaliyetten büyük keyif alıyoruz. Ama bisiklet olunca bu keyfini kat ve kat artırıyor ben de gelecek olan misafirlere şimdiden hoş geldin diyorum. Programda da beraber olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hem federasyonumuzun yetkililerine hem derneğimizin yönetici ve üyelerine; Turizm İl Müdürümüz, Spor İl Müdürümüze; başta sayın Valimize ilçemiz adına, ilçemizin vatandaşı, halkı adına çok çok teşekkür ediyorum. Bodrum’u tercih ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun”

Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt lansman toplantısındaki konuşmasında “2. Uluslararası Halikarnas Granfondo Bisiklet Yarışları Lansmanına Hoşgeldiniz. Başkanımız Sayın Ahmet Aras, ‘Bodrum Uluslararası Turizm Buluşması’ programında nedeniyle bizlere katılamadı. Bildiğiniz gibi iki yıldır zor şartlarda geçiriyoruz bu tür organizasyonlarımızı. Küresel salgın ardından küresel iklim krizi derken bunları da geldiğimiz noktada geride bırakıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak uzun zamandır, küresel iklim krizi ile ilgili yenilikçi fikirler ekseninde bir dizi farkındalık projeleri hayata geçiriyoruz. Granfondo Bisiklet Yarışları bu anlamda son derece önemli. Yine son dönemlerde gerek ulaşım aracı olarak gerek sağlıklı bireyler yetişmesi açısından gerek sportif yaklaşım açısından gerekse de turizm açısından oldukça önemli.”

Bodrum’da gerçekleştirilen spor organizasyonlarına değinen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Kentimizde yıl boyunca farklı branşlarda spor organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Triatlon, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışları, Tırhandil, Bodrum Cup, Uluslararası Optimist Yarışları, Bodrum Belediyesi Ultra Maratonu, Bodrum Yarı Maratonu gibi uluslararası organizasyonlarımızda dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce sporcu ağırlıyoruz. Bireysel ve takım sporlarında Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştiriyoruz. Takım sporlarında milli takıma sporcular gönderiyoruz. Yine coğrafi açıdan bölgemizdeki en elverişli sporlardan biri olan yelkene önemli yatırımlar yapıyoruz. Aynı zamanda Muğla’nın en fazla lisanslı sporcusu olan bölge Bodrum. Bunun nedeni yerel yönetimin verdiği destek ve bölge halkının sporu yaşam biçimi olarak seçmesi diyebiliriz. Şimdi yine anlamlı bir yarışa ev sahipliği yapacağız. Geçen sene yapılan yarışlar salgının gölgesinde geçti. Küresel ısınma ve küresel iklim krizine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen yarış, bu yılda yine aynı farkındalığa dikkat çekiyor.” dedi.

Bisiklet kullanımının önemine de değine Yurt, “Bisiklet kullanımı özellikle dünyanın en büyük problemi olan küresel ısınma ve iklim değişikliğini düşündüğümüzde çevre dostu bir araç olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması, insanların yaşam boyu spor alışkanlığı kazanmasında ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde bisiklet kullanımını özendirmeli ve bisiklet kullanımına yönlendirmeliyiz. Bodrum’un birçok bölgesinde var olan bisiklet yollarına yenilerini ekleyerek halkımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi bisiklet kullanımına yönlendiriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak bu anlamda, çevre odaklı sürdürülebilir hizmetleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Çevreye duyarlı, doğa dostu organizasyonlara ev sahipliği yapıyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Sağlıklı nesiller için pedal çevirelim” şeklinde konuştu.

Kültür ve spor turizmine dikkat çekmek için düzenlenen yarış uzun ve kısa parkurdan oluşacak. Bisiklet tutkunlarının yarışacağı etkinlik 14 Mayıs Cumartesi günü Bodrum Kalesi önünde gerçekleşecek basın startı ile devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yanan ormanlarımıza farkındalık yaratmak adına, “Can Olalım Ormana, Bisikletini de Al Gel Bodrum’a” sloganı ile 2. Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışlarına destek verecek. Özellikle parkur seçimlerinde Bodrum’un kırsal bölgelerin de turizm alanlarının tanıtımı amaçlanırken, yarışlarda ormanlara da dikkat çekmesi hedefleniyor.

Yarışmada ayrıca Junior Granfonda düzenlenecek. 4-6 yaş grubu çocuklara bisiklete alıştırmak ve sevdirmek için Belediye meydanından Bodrum Kalesi’ne kadar çocuklar için parkur düzenlenecek. 2.Uluslararası Corelli Bodrum Halikarnas Granfondo bisiklet yarışında 15 ülkeden bisiklet yarışçısının katılacağı organizasyona katılım 12 Mayıs’a kadar devam edecek. 1000 yakın bisiklet tutkunlarının yarışlara katılacağı öngörülüyor.

68 kilometrelik Kısa Parkur, 15 Mayıs 2022 tarihinde saat 09:00’da Bodrum Belediyesi önünden başlayacak. Bodrum Kalesinden start alacak bisiklet tutkunları Güvercinlik, Meşelik, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası ile 895m+ tırmanışın ardından, Bodrum Antik Tiyatro önünde yarış sona erecek.

108 kilometrelik Uzun Parkur, 15 Mayıs 2022 tarihinde saat 08:30’da Bodrum Belediyesi önünden başlayacak. Yine Bodrum kalesinden start alacak bisiklet tutkunları, Güvercinlik, Ağaçlıhöyük, Mumcular, Pınarlıbelen ve Çamlık rotası ile 1300m+ tırmanışın ardından Bodrum Antik Tiyatro önünde yarış sona erecek.