Bodrum’da 2026’nın ilk bebeği Eylül’e anlamlı ziyaret

Bodrum Belediyesi, 2026 yılının ilk saatlerinde Bodrum’da dünyaya gelen "Eylül" bebeği ve ailesini ziyaret ederek ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, Bodrum’da dünyaya gelen Eylül bebeği ve ailesini evinde ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, aileye Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına tebrikler iletildi. Ziyaret sırasında bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bebek bakım seti hediye edildi. Eylül bebeğin ailesi, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Bodrum Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2025 Yılında 575 Bebeğe Ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gerçekleştirilen bebek ziyaretleri ile ilgili şunları söyledi:

“Kent genelinde büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz ‘Hoş Geldin Bebek’ projemiz ile ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında, 2025 yılı boyunca 575 bebeğimize ‘Hoş Geldin’ demenin sevincini yaşadık; şimdi ise 2026’nın ilk bebeği Eylül ile bu güzel yolculuğa devam ediyoruz. Bu heyecan ve özveri ile 2026 yılında da ailelerimizin yanında olmaya, sevgi ve dayanışmanın sıcaklığını her eve taşımaya devam edeceğiz.”