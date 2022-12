Bodrum’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bodrum Kaymakamlığı tarafından Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Halk Eğitim Müdürü Hayri Karagöl, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel eğitim okulları idarecileri, öğretmenler, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Etkinlikte, Bodrum Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin Abone Dans Gösterisi, Bodrum Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Birlikte Aşalım Tüm Engelleri’’ İşaret Dili Gösterisi ve Begonvil Rehabilitasyon Merkezi Dans Gösterisi ile Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin “Bana Yaklaş’’ isimli gösterileri sergilendi. Özel bireylerin ailelerinin ve etkinliğe katılan vatandaşların beğenisini kazanan gösteriler, Bodrum Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinden oluşan koronun söylediği “Arkadaşım Eşek” şarkısıyla sona erdi.



Etkinlikte Başkan Aras, “Belediye olarak dezavantajlı bireylerimize tek tek ulaşmaya çalışıyor, onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” diyerek şöyle devam etti:



“Biz özellikle farkındalık açısından bugünün güzel etkinliklerle doldurulmasını istiyoruz ki bununla ilgili çalışmaları Milli Eğitim Müdürlüğümüz yaptı. Biz de belediye olarak bu akşam yine engelli kardeşlerimiz ve ailelerini toplayacağımız bir etkinlik yapacağız. Önümüzdeki hafta Bodrum’da iklimle ilgili çok önemli bir zirve gerçekleştireceğiz. Bu zirvenin en önemli konularından birisi de dezavantajlı bireylerin iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından nasıl etkileneceği. Burada kadınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlıları tabiî ki önemsiyoruz. Sizleri yine orada bizlerle birlikte olmaya ve katkı sunmaya davet ediyorum. Bunun dışında hem kamu hem özel kuruluşlar dezavantajlı gruplara büyük bir gönüllülük prensibiyle ulaşmaya çalışıyorlar. Erişemediklerimiz de var. Saha çözüm ekiplerimizle birlikte bu vatandaşlarımıza da erişmeye çalışıyoruz. Tek tek, ev ev geziyoruz.” dedi.



Özel Gecede Gönüllerince Eğlendiler



3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonu’nda düzenlenen gecede özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendiler.



Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediye meclis üyelerinin katıldığı gecede Başkan Aras, özel bireylere ve ailelerine geceye katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle beraberiz. Biz, her zaman sizlerin yanındayız. Bunu her zaman ifade ediyorum. Lütfen hiçbir şeyi dert etmeyin. Bir sıkıntınız olursa her zaman belediyemiz sizlerin emrindedir. Bunu böyle bilin.” dedi



Sevgi seli yaşanan gecede Başkan Aras, çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenirken dans ederek yöresel oyunlar oynadı. Doyasıya eğlendikleri gecede özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan, üzerinde “Bir gün değil her gün birlikteyiz” yazılı pastayı Başkan Aras ile birlikte kestiler.