Bodrum'da 4. Kadın Buluşması Gerçekleşti

Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu’nun düzenlediği Kadın Buluşmasının 4’üncüsü Bodrum Ticaret Odası’nda gerçekleşti.

“Kadınların Seçim Gündemi” başlığıyla gerçekleşen buluşmaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, belediye meclis üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, mahalle sözcüleri ve yaklaşık 200 kadın katıldı.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan açılış konuşmasında, Ahmet Aras’ın bir erkek siyasetçi olarak kurduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sayesinde Bodrumlu kadınların tarihine geçtiğini belirtti. Figen Erozan, sözlerine şöyle devam etti:

“Üç buluşmada da çıkan sonuç bildirgeleri belediyenin hizmet biçimlerinin içinde yer aldı ve uygulamaya girdi. Burada bugün bizim seçilmemizin ihtiyacı olan şeyleri konuşmalı ve gündeme getirmeliyiz. Bodrum Belediyesi biz kadınların seçilme hakkı üzerinden nasıl önümüzü açacak ve hangi politikalara imza atacağız, onu konuşacağız.”

Mevcutta iki kadın belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “İkimiz de her aşamada elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Biz, Bodrum Belediyesi olarak hiçbir zaman ‘mış’ gibi yapmadık. Her zaman konularımızı içselleştirdik. Bunu kadın sığınma evinde, kadın danışma merkezinde ve şimdi de mücadelemizi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde sürdürmeye karar verdik. Sizlerin karşısında olmaktan ve hizmetlerimizi her zaman sizlerle paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da hep birlikte güzel şeyler yapacağız. İyi ki varsınız.” dedi.

Kadınların her platformda daha atak olması gerektiğini söyleyen Başkan Aras, “Sakın olmaz diye düşünmeyin yeter ki mücadele edin ve kararlı olun, her şey olur. Belediye olarak bize düşen destek olmak, maddi manevi bu yolu açmak. Bugün ben varım burada, yarın bir kadın olsun. Her ortamda her konuşmamda Bodrum’daki kadın mücadelesinden büyük bir gururla söz ediyorum. Sizlerin bu mücadelesini her zaman destekliyoruz, her zaman her ortamda daha gür bir sesle söylüyoruz.” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurmaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Aras şöyle devam etti:

“Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müz de kuruldu. Oraya da ortak akılla bir kadro kuracağız. Hem Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi’ni hem Kadın Danışma Merkezi’ni, Kadın Sığınma Evi’ni içinde barındıracak ve bütün sosyal katmanlara hizmet edecek bir müdürlük olacak. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız.”

Bodrum’un milyon dolarlık yerlerden, dar gelirli vatandaşlara kadar büyük bir yelpazeyi kapsayan bir kent haline geldiğini söyleyen Aras, “Sosyal dengesizlikler var, ekonomik eşitsizlikler var. Yerel yönetim olarak 2023’teki hedefimiz, Bodrum’daki sosyal katmanlar arasındaki eşitsizliği gidermeye çalışmak. Bunun için bütün adımları atacağız.” dedi.

Başkan Aras sözlerinin devamında muhtarlığa, meclis üyeliğine, belediye başkanlığına aday olan kadınların siyasete katılımının önünü açmak için Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara ile Bodrum Belediyesi arasında mahallelerde siyaset atölyeleri yapılması için Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin gerekli çalışmaları başlatılacağını söyledi. Ayrıca kadınların siyasete katılımının önünü açmak için gereken çalışmaları yapmakta kararlı olduğunu, bunun için kadınların bu doğrultuda taleplerini mahalle meclisleri üzerinden iletebileceklerini ve ilişki kurabileceklerini, kadının seçilme hakkı için kendisinin de elinden gelen desteği vereceğini belirtti.

Buluşma, Akçaalan Mahallesi Sözcüsü Hasbiye Dağ ve Yaka Türkmen Mahalle Sözcüsü Ferda Aslan’ın gerçekleştirdiği sunumlarla devam etti.

Kadının seçim gündemi konulu buluşmada kadınlar tarafından ifade edilenler sonucu ortaya çıkan sonuç bildirgesinde, kadınların seçilme hakkı kullanmaları konusunda siyasi partilere bağlı olmasına yönelik itiraz dile getirildi.

Sonuç bildirgesinde yer alan maddelerden bazıları şöyle:

Seçilme hakkını kullanmak isteyen bağımsız kadın adaylarına yönelik destekleme çalışmalarının sağlanması,

Siyaset yapma biçimlerinin ve yöntemlerinin kadınlara kapalı olduğu, dolayısıyla bunun dönüştürülmesi ve değiştirilmesi,

Kadının ev içinde yaşamak zorunda kaldığı hayatın dışına çıkarak siyasete katılımın mümkün kılınabilmesi,

Kadınların siyasette katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması doğrultusunda yerel yönetimin çalışmalar başlatması,

Kadınlara yönelik eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için pozitif ayrımcılık politikalarının ve çalışmalarının belediyeden başlamak üzere uygulanarak eşit temsiliyetin itirazsız sağlanması,

Siyasetin her kadın için erişilebilir şekilde tekrar yapılandırılması,

Yapılacak her türlü seçimde ilk beş sıranın koşulsuz kadın taraflı politikaları yapmaya talip olan kadınların aday gösterilmesi,

Kadın politikalarından ve taban örgütlenmesinden gelen kadınların aday gösterilmesi,

Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için atölyelerin yapılması,

Bütün karar verme mekanizmalarında kadınların aday olması için çalışma başlatılması,

Muhtar, aza, belediye meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili adayı olacak kadınların güçlendirilmesine yönelik siyaset atölyelerinin düzenlenmesi.