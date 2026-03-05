Bodrum’da Ağaç Budama Eğitimi Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Bitez Mahallesi’nde bulunan Mandalin Uygulama Bahçesinde vatandaşlara ağaç budama eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığında Bitez Mahallesi Mandalin Uygulama Bahçesinde 66 üreticiye ağaç budama ile ilgili uygulamalı ve teknik bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitime, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü Murat Avcı ile teknik ekibi, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu ile teknik ekibi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Ziraat mühendisi ve teknik personeller tarafından katılımcılara uygulamalı olarak ağaç budama eğitimi verilirken Akdeniz Meyve Sineği Biyolojik Tuzakları ile ilgili de bilgilendirmeler yapıldı.

Hedef Kırsal Kalkınmayı Güçlendirmek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü Murat Avcı, gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığı desteklemek, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla çeşitli projeler yapıyoruz. Tesis kurulumundan eğitimler ve ayni desteklemelere kadar tarımsal destek sağlıyoruz. Bize bu fırsatı veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci’ye çok teşekkür ederiz.”

Sürdürülebilir Tarım İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, yapılan eğitimler ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Mandalin ağaçlarımızda gençleştirmeye odaklı, verim artışına dayalı budama çeşitlerimizi gösteriyoruz. Ziraat mühendisi ve teknik personelimizle üreticilerimize eğitimler veriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak son yıllarda Bodrum Mandalini’nin pazar payının artışına yönelik çalışmalarımız vardı. Bununla birlikte ağaçlarımızın, bahçelerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağız. Bodrum Mandalini’nin sürdürülebilir coğrafi işaretli bir meyve olduğunu, Bodrum’un yerel, kültürel dokusuna uygun bir bitki olduğunu herkese duyurmak istiyoruz.”

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu ise, “Bugün burada doğru tarım uygulamalarıyla ilgili yapmayı planladığımız bir dizi eğitim serisinin ilkini gerçekleştirdik. Üretici ve çiftçilerimizden gelen talepler ile yaptığımız saha tespitleri doğrultusunda eğitimlerimiz devam edecek.”

Muğla Büyükşehir Belediyesinden Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, “Burada narenciyede budamanın yansıra vatandaşlarımızın yaşamış olduğu hastalık, zararlı ve sulama gibi problemler ile bitkinin genel yetiştiriciliği konusunda detaylı bilgilendirme yaptık. Bunların doğal çözümleri noktasında da çiftçimize birtakım bilgiler aktardık.” diyerek sağlanan imkanlardan dolayı Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Eğitimler ilerleyen günlerde belirli plan doğrultusunda devam edecek.