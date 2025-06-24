Bodrum’da Amiral Turgut Reis Anıldı

Amiral Turgut Reis, şehit oluşunun 460. yılında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma programları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Türk denizcilik tarihine önemli izler bırakmış olan Amiral Turgut Reis’i anmak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 22-23 Haziran tarihlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. İki gün süren etkinlikler yoğun katılımla gerçekleşti.

Anma programının ilk etkinliği, 22 Haziran Pazar günü Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Emekli Albay Tamer Şahin’in konuşmacı olduğu “Derya Tarihinden 16. Yüzyıla Bir Bakış: Keşifler Çağında Osmanlı” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Programa Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Derinlemesine tarih konuşulan program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlikler, 23 Haziran Pazartesi günü Karabağ Turgut Reis Heykeli önünde gerçekleştirilen anma töreniyle devam etti. Programa; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kamu kurumlarının temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, Turgut Reis’in torunu ve Devlet Konservatuvarı sanatçısı Numan Pekdemir, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşunun ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Turgut Reis’in torunu ve Devlet Konservatuvarı sanatçısı Numan Pekdemir, Turgut Reis’in hayatına dair kısa bilgiler aktardı. Bu yılki anma programına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Pekdemir, Turgut Reis’in dünya çapında daha iyi tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün sadece kahraman bir denizciyi değil, bir efsaneyi, bir Bodrumluyu, bu topraklarda doğmuş olan Amiral Turgut Reis’i anmak için toplandık. Bizler, Bodrum’un evlatları, onunla gurur duyan hemşehrileri olarak, şehit oluşunun 460. yılında onu saygı, rahmet, minnet ve büyük bir gururla anıyoruz. Bodrum Belediyesi olarak, büyük denizcimizin adını yaşatmak, mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha büyük bir enerjiyle yürümek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bodrum’un yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihi mirasıyla da anılması için çaba gösteriyoruz.”

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise konuşmasında, anma programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından keşkek ve lokma ikramı yapıldı. Tören, Karabağ Turgut Reis Heykeli önünde çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Mehteran Takımı Eşliğinde Kortej Yürüyüşü

Anma programı kapsamında, İncirliova Tarihi Alperenler Mehteran Takımı eşliğinde Turgutreis Migros önünden Atatürk Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen mehteran gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Başkan Mandalinci, mehter gösterisinin kısa bir bölümünde yer aldı.

Program, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu’nun verdiği anma konseriyle devam etti. Konser boyunca vatandaşlar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu’na coşkuyla eşlik etti.

Kapanış konuşmasında Başkan Mandalinci şunları söyledi:

“Amiral Turgut Reis’e, bu topraklara ve Türk denizcilik tarihine kattığı her şey için sonsuz teşekkür ediyoruz. Turgut Reis sıradan bir denizci değil; ayak bastığı, iz sürdüğü, hâkim olduğu tüm topraklarda yiğitliği, öngörüsü ve cesaretiyle adından söz ettirmiştir. Öyle ki, şehadetinden 460 yıl sonra bile doğup büyüdüğü topraklarda binlerce insan tarafından anılıyor, yaşatılıyor. Tarihimizi ve kültürümüzü bilerek, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak, nereden geldiğimizi unutmadan nereye varacağımızı planlayarak, yarınları hep birlikte inşa edeceğiz.”

Anma konseri, çiçek takdimi ve Turgutreis Yalı Camii önünde yapılan lokma ikramı ile sona erdi.