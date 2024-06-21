Bodrum'da Amiral Turgut Reis'i anma etkinlikleri
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Amiral Turgut Reis, ölümünün 459. yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılacak.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 23 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Karabağ Mahallesi Turgutreis Heykeli önünde “Amiral Turgutreis’i Anma Töreni” yapılacak. Aynı gün saat 21.00’de ise Turgutreis Atatürk Meydanında AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı Bandosu tarafından “Amiral Turgutreis’i Anma Konseri” düzenlenecek.
Turgut Reis’i Anma Etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Karaburun, 23 Haziran Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Turgutreis Limanında ziyarete açılacak.
Halka açık ve ücretsiz etkinliklere tüm vatandaşlar davetlidir.
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