Bodrum'da Antik Kentlerde Arkeoloji, Edebiyat ve Dans Buluşuyor

Bodrum Belediyesi, binlerce yıllık geçmişe sahip taşların arasında arkeoloji, edebiyat ve dansı bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi, “Güneş Batarken Taşlar Konuşuyor” adlı kültür ve sanat içerikli bir etkinliğe imza atıyor.

Bodrum’da Bir İlk

Bodrum’da bir ilk olan etkinlikte, Bodrum Belediyesi personeli Arkeolog Serap Topaloğlu, “Taşların Hafızası: Bodrum’un Arkeolojik Fısıltıları” başlıklı söyleşisiyle katılımcıları Bodrum’un arkeolojik geçmişine dair interaktif bir sohbetle buluşturacak. Ardından, Yeşim Ağçay, “Ferahfezâ” adlı hikâyesiyle dinleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Gecenin sonunda ise Gözde Angel ve Çiçek Arıyürek “Alef” adlı dans performanslarıyla taşların arasında sanat dolu bir atmosfer yaratacak.

Etkinlik, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Gümüşlük’te bulunan Koyunbaba Antik Taş Ocağı’nda halka açık olarak gerçekleşecek.

Kent genelinde gerçekleştirilen kültür etkinliklerinin geçmişimize ışık tuttuğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

“Tarihsel geçmişiyle hafızalarda iz bırakan kentimizde, bu tür kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Kent hafızasını diri tutacak bu tür çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, tüm halkımızı kültür ve sanatın bir arada hissedileceği etkinliğimize davet ediyorum.”