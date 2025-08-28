  1. Anasayfa
Bodrum'da arkeoloji, edebiyat ve dans Antik Taş Ocağı'nda buluştu

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ğBodrum’da bir ilk olma özelliği taşıyan “Güneş Batarken Taşlar Konuşuyor” etkinliğinde vatandaşlar arkeoloji, edebiyat ve dans ile buluştu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından 27 Ağustos Çarşamba günü Gümüşlük’teki Koyunbaba Antik Taş Ocağı’nda düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Bodrum Belediyesi personeli Arkeolog Serap Topaloğlu, Bodrum’un zengin kültürel mirasını tanıtmak ve arkeoloji ile vatandaşlar arasında bağ kurmak amacıyla belediye tarafından bu yıl başlatılan kültür buluşmaları hakkında bilgi verdi. Katılımcıların da dahil olduğu interaktif sohbette, Bodrum’daki uygarlıklar ile kentin tarihi ve arkeolojik katmanları üzerine paylaşımlar yapıldı.

Programın ikinci bölümünde Yeşim Ağçay, “Ferahfeza” adlı hikâyesini seslendirerek programa renk kattı. Ardından Gözde Angel ve Çiçek Arıyürek, “Alef” adlı dans performansını sahneledi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, Kültür Gezileri ve Kültür Söyleşileri’nin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye teşekkür etti.

