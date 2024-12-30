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Bodrum'da arkeoloji sunumuna vatandaşlardan yoğun ilgi

Bodrum'da arkeoloji sunumuna vatandaşlardan yoğun ilgi
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Bodrum Belediyesi ile Akyarlar Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Biriminden Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından Akyarlar Bölgesi Arkeoloji Sunumu yapıldı. Akyarlar Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği AKDER’de gerçekleşen sunumda Bodrum tarihi ve Akyarlar bölgesinin tarihi ve kültürel mirası anlatıldı. Yapılan sunum, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Akyarlar’da yaşayan vatandaşlar dışında çevre mahallelerden de vatandaşların katıldığı sunumda Akyarlar Bölgesi Termara Antik Kenti, Aspat (Strobilos) Kenti ve bölge tarihini anlatan kalıntılar ve günümüze kadar ulaşmış kültürel miraslar üzerinden bölgenin tarihi hakkında önemli bilgiler verildi.

Arkeolog Serap Topaloğlu, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi olarak vatandaşlarımızı bölgemizin zengin tarihi geçmişiyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyoruz. Hem çocuklarımıza yönelik hem de yetişkinlere yönelik etkinliklerimiz devam edecek.”

Yaklaşık 2 saat süren sunum sonunda vatandaşlar, merak ettikleri konularla ilgili sorularını da sorma fırsatı buldu. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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