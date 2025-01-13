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Bodrum'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Bodrum'da asfalt çalışmaları devam ediyor
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Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında son olarak Mumcular Mahallesi Aydın Caddesi ve bağlı bulunan 8190 Sokakta yaklaşık 200 metre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yağışlı havaların hakimiyet göstermesi ile çalışmalarına ara veren ekipler, hava koşulları elverişli olduğunda çalışmalarına devam edecek.

Ekipler, sıcak asfalt ve rotmiks yama çalışmalarını ilçe genelinde belirlenen programla yürütecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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