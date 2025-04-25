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Bodrum'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Bodrum'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen plan doğrultusunda asfalt çalışmaları Bodrum’un farklı mahallelerinde sürdürülüyor. Ekipler, geçtiğimiz hafta Turgutreis ve Bodrum sanayilerindeki asfalt uygulamaları yanında altyapısı tamamlanan ya da bozulmalar meydana gelen cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Turgutreis Mahallesi Zeyyat Mandalinci Caddesinin sanayi kısmında kalan bölümünde finişerle sıcak asfalt çalışması yapılırken Türkkuyusu Mahallesi Bodrum Sanayi mevkiinde ise Hacı Resul Sokak, Patı Hacı Sokak ile Hasan Reşat Öncü Caddesinin yan yolunda sıcak asfalt serimi uygulandı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca nisan ayı içerisinde; Gündoğan Mahallesi Necip Nalbant Sokak ile Dirmil Mahallesi 6615 Sokakta da asfalt serim çalışması yaptı. Bodrum genelinde farklı kurumlarca gerçekleşen altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları sonrası meydana gelen bozulmalarda da yama çalışmalarını belirlenen plan doğrultusunda aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkanım Tamer Mandalinci, yaz sezonun da yaklaşmasıyla birlikte özellikle fen işleri ve temizlik işleri müdürlüklerinin çalışmalara hız verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

 “Bodrum’da pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarımızın güvenli, konforlu ve temiz olmasına özen gösteriyoruz. Yaya ve araç trafiğinin akıcı olması için Fen İşleri Müdürlüğümüz özellikle diğer kurumlarca yapılan alt yapı çalışmaları sonrası asfalt çalışmaları yürütüyor. Yaz sezonu öncesi cadde ve sokaklarımızda başlattığımız asfalt yenileme ve bakım çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Bodrum’u hep birlikte daha güzel, daha modern ve daha güvenli bir kent haline getireceğiz.”

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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