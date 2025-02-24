Bodrum'da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen plan doğrultusunda asfalt çalışmaları Bodrum’un farklı mahallelerinde sürdürülüyor. Ekipler, şubat ayı içerisinde Koyunbaba Mahallesi Sevgi Sokak, 5408 Sokak, Denizyıldızı Sokak, Akçaalan Mahallesi 7702 Sokak, Gümüşlük Mahallesi Ağaçlı Sokak, Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi, Soğuk Kuyu Caddesi 126 Sokak, Hebil Caddesi, Küçükbük Mahallesi Farilya Caddesi ve Yaka Mahallesi 2902 Sokak’ta asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda 2 bin 30 ton asfalt kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt yama çalışmaları dışında farklı kurumlarca yürütülen altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarda da onarım yapıyor. Onarım çalışmalarında ekipler, bin 15 adet torba asfalt kullandı.