Bodrum'da Atıklar, Akut Yardımıyla Toplandı

Bodrum Belediyesi, kentin bütün noktalarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik çalışmalarına zaman zaman gönüllü sivil toplum örgütleriyle devam eden Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne son olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum gönüllüleri destek verdi.





Milas-Bodrum Karayolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki Seyir Terasında AKUT’tan 10 gönüllü ve 20 belediye temizlik personeli ile temizlik çalışması gerçekleştirildi. Terastan, yaklaşık 10 metre aşağıya dik ve kayalık bölgeye inen gönüllüler, insan eliyle atılan atık ve çöpleri tek tek topladılar.





Çalışmalara katılan Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikan, “Burada 5 dakika manzaraya bakarken aşağıya atılan çöpler ortada. 5 dakikalık manzara keyfinin arkasından belki de yıllarca çevreye zarar verecek çöpler ve atıklar atılıyor. Misafirlerimiz ve Bodrum halkının, bu noktaya veya kentimizin diğer seyir bölgelerine geldikleri zaman, muhteşem doğal güzellikler yerine bizlere yakışmayan çöplük görüntüleri ile karşılaşmamaları için hepimize görevler düşüyor. Çöpleri doğaya değil de en yakındaki çöp kutusu ve konteynere atmak hem çevremiz için hem de geleceğimiz için büyük önem taşıyor.” dedi.





Yaklaşık 3 saat süren ve 1 ton atığın toplandığı çalışmaya katılan AKUT Bodrum Lideri Şeyda Yücel ise “Belediyenin etkinliğinde, gördüğünüz bu çok güzel manzaraya hiç yakışmayan çöpler vardı. Maalesef insan eliyle oluşan çöpleri toplamak için ip teknikleriyle inmek zorunda kaldık. Çöpler atıldığı kadar kolay toplanmıyor. Belediyeye bu değerli katkısından ve böyle bir faaliyet hazırladığı için teşekkür ediyorum. Herkesten ricamız, inanın göründüğü kadar kolay toplanmıyor. Lütfen bunun bilincinde davranalım.” dedi.

“Yarınlarımızı korumalıyız”





Çevre temizliği ile ilgili farkındalık kazandırmak için üç yıldır kampanyalar ve temizlik faaliyetleri yürüttüklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre gönüllülerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile iş birliği içinde ‘Temiz Bodrum’ mottosuyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bizler, belediye olarak günün 24 saati atıkları toplamakla görevliyiz ve görevini canla başla yapan personelimize teşekkür ediyorum. İnsan elinin değdiği cennet köşelerimize bırakılan çöpleri toplarken içimiz acıyor. Artık dünyada iklim krizi, küresel ısınma, karbon salınımı başlıklarının gündemden düşmediği ve bizlerin de bu anlamda uluslararası çalışmalar yürüttüğü bir dönemdeyiz. Doğaya bakış açımızı değiştirmeli ve çevreye karşı hassasiyetimizi, yarınlarımızı korumalıyız.” ifadelerini kullandı.





Yapılan etkinlik sonunda toplanan atıklar, Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.