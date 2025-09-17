  1. Anasayfa
  4. Bodrum’da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve Türkiye’de ulusal koordinatörlüğünü Türkiye Belediyeler Birliği’nin üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl tüm dünyada olduğu gibi Bodrum’da da “Herkes için Hareketlilik” temasıyla kutlandı. Bodrum Belediyesi tarafından Turgutreis’te düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bodrum Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16–17 Eylül tarihlerinde Karcı (Doyuran) Sokak’ı araç trafiğine kapatarak yayalara ayırdı ve burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi İdil Ekmekci’nin de katıldığı bisiklet korteji ile başladı. Programın devamında ise Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik ücretsiz yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Gün boyu devam eden etkinliklerde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün destekleriyle Zeyyat Mandalinci İlkokulu ana sınıfı, Amiral Turgut Reis İlkokulu ve Vedat Türkmen Ortaokulu öğrencilerine yönelik çeşitli oyunlar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı “Hayal Ettiğim Sokak” temalı resimler sergide yer aldı. Katılımcılara yönelik bisiklet tamir atölyesi de büyük ilgi gördü. Etkinliklerin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, çevre bilincini artırmak amacıyla vatandaşlara atık pil kutuları ile su tasarrufu sağlayan perlatörler dağıtıldı.

Bu uygulamalar, yalnızca Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında değil, aynı zamanda Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen “15 Dakikalık Şehirler Projesi”nin de önemli adımlarından birini oluşturdu. Lunds Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen projede Avustralya, Almanya, Hollanda ve Türkiye’den birçok paydaş yer alıyor. Proje kapsamında kent planlamasında adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikler sırasında proje ekibi, esnaf ve yayalarla görüşerek yayalaştırma uygulamasına ilişkin geri bildirimler topladı. Böylece hem Avrupa Hareketlilik Haftası’nın etkileri hem de 15 Dakikalık Şehirler Projesi’nin geleceğe yönelik çalışmalarına katkı sağlayacak veriler elde edildi.

