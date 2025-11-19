  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da BAK, AFAD Akreditasyon Sınavını Başarıyla Tamamladı

Bodrum'da BAK, AFAD Akreditasyon Sınavını Başarıyla Tamamladı

Bodrum'da BAK, AFAD Akreditasyon Sınavını Başarıyla Tamamladı
Güncelleme:

Olası afetlere karşı kentin müdahale kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi bu yolda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Hafif Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD tarafından düzenlenen zorlu akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

"Dirençli Kent Bodrum" hedefiyle kurulan ve ilçe belediyeleri arasında öncü yapılanmalardan biri olan Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, profesyonelleşme yolunda dev bir adım attı. Belediye personeli gönüllülerinden oluşan Hafif Düzey Arama Kurtarma Ekibi (BAK), uzun süren eğitim ve hazırlık sürecinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Muğla’da gerçekleştirilen akreditasyon sınavına katıldı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve BAK Ekip Lideri Kenan Apaydın koordinesinde sınava katılan 35 kişilik ekip; AFAD sınav komisyonu tarafından KAVKAS akreditasyon sistemi kapsamında ekip konuşlanma alanı, evrak, personel KKD, araç, ekipman ve iaşe kontrollerinden geçirildi. Ardından hazırlanan senaryo gereğince; haberleşme zincirinin başlatılması, intikal prensipleri, Kamp Alanı (BOA) kurulumu, sektörlemesi yapılan enkaz alanında arama-kurtarma, ilk müdahale, saha yönetimi ve yaralı kurtarma gibi kritik başlıklarda uygulamalı sınava tabi tutuldu. Senaryo gereği verilen görevleri eksiksiz yerine getiren ekip, sınav sürecini başarıyla tamamladı.

Sınavın uygulama aşamasını tamamlayan BAK ekibi için resmi değerlendirme ve tescil sürecinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Akreditasyon sürecinin resmen tamamlanmasıyla birlikte BAK, AFAD koordinasyonunda gerçekleşecek ulusal afet müdahalelerinde "Akredite ekip" olarak görev yapma yetkinliğine sahip olacak.

Süreci değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Afet İşleri Müdürlüğümüzün yapılanması kapsamında yürütülen çalışmalar planladığımız şekilde ilerliyor. BAK ekibimiz, AFAD gözetimindeki sınav parkurunu tamamlayarak hazırlık seviyesini sahada test etme imkanı buldu. Gönüllülük esasıyla bu sürece emek veren, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tescil sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte bu çalışmalar resmiyet kazanmış olacak. Vatandaşlarımızın güvenliği adına, teknik ve idari hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Afetlere hazırlık noktasında kurumsal kapasitesini her geçen gün artıran Bodrum Belediyesi, akreditasyon sürecinin ardından da eğitim seferberliğine devam edecek. Uzmanlık programları, saha tatbikatları ve teorik eğitimlerle ekibin daima hazır ve dinamik tutulması hedefleniyor.

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı... Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı... Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor! 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi! Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi!
Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı!