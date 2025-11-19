Bodrum'da BAK, AFAD Akreditasyon Sınavını Başarıyla Tamamladı

Olası afetlere karşı kentin müdahale kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi bu yolda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Hafif Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD tarafından düzenlenen zorlu akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

"Dirençli Kent Bodrum" hedefiyle kurulan ve ilçe belediyeleri arasında öncü yapılanmalardan biri olan Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, profesyonelleşme yolunda dev bir adım attı. Belediye personeli gönüllülerinden oluşan Hafif Düzey Arama Kurtarma Ekibi (BAK), uzun süren eğitim ve hazırlık sürecinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Muğla’da gerçekleştirilen akreditasyon sınavına katıldı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve BAK Ekip Lideri Kenan Apaydın koordinesinde sınava katılan 35 kişilik ekip; AFAD sınav komisyonu tarafından KAVKAS akreditasyon sistemi kapsamında ekip konuşlanma alanı, evrak, personel KKD, araç, ekipman ve iaşe kontrollerinden geçirildi. Ardından hazırlanan senaryo gereğince; haberleşme zincirinin başlatılması, intikal prensipleri, Kamp Alanı (BOA) kurulumu, sektörlemesi yapılan enkaz alanında arama-kurtarma, ilk müdahale, saha yönetimi ve yaralı kurtarma gibi kritik başlıklarda uygulamalı sınava tabi tutuldu. Senaryo gereği verilen görevleri eksiksiz yerine getiren ekip, sınav sürecini başarıyla tamamladı.

Sınavın uygulama aşamasını tamamlayan BAK ekibi için resmi değerlendirme ve tescil sürecinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Akreditasyon sürecinin resmen tamamlanmasıyla birlikte BAK, AFAD koordinasyonunda gerçekleşecek ulusal afet müdahalelerinde "Akredite ekip" olarak görev yapma yetkinliğine sahip olacak.

Süreci değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Afet İşleri Müdürlüğümüzün yapılanması kapsamında yürütülen çalışmalar planladığımız şekilde ilerliyor. BAK ekibimiz, AFAD gözetimindeki sınav parkurunu tamamlayarak hazırlık seviyesini sahada test etme imkanı buldu. Gönüllülük esasıyla bu sürece emek veren, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tescil sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte bu çalışmalar resmiyet kazanmış olacak. Vatandaşlarımızın güvenliği adına, teknik ve idari hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

Afetlere hazırlık noktasında kurumsal kapasitesini her geçen gün artıran Bodrum Belediyesi, akreditasyon sürecinin ardından da eğitim seferberliğine devam edecek. Uzmanlık programları, saha tatbikatları ve teorik eğitimlerle ekibin daima hazır ve dinamik tutulması hedefleniyor.