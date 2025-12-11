  1. Anasayfa
Bodrum'da BAK’tan Hastanede Deprem, Yangın ve Tahliye Tatbikatı

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Bodrum Arama Kurtarma (BAK) ekipleri, olası afet senaryolarına hazırlıklı olmak amacıyla Bodrum Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen Deprem + Yangın Entegre Tahliye ve Kurtarma Tatbikatına katıldı.

Olası afet durumlarında kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun test edildiği tatbikatta BAK ekiplerine; 112 Acil Sağlık, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, AFAD, UMKE, MAG, SAR ve Muğla 911 ekipleri de eşlik etti.

Olası Afetlere Karşı Kurumlar Arası Güçlü İş Birliği

Tatbikat olası bir hastane yangını senaryosu üzerinden başladı. Bodrum Devlet Hastanesi’nin afet ve acil durum planını test etmek ve personelin reaksiyon süresini ölçmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, BAK ekipleri sahada aktif görev aldı. Ekipler; ilk müdahale, güvenli hasta tahliyesi, olay yeri yönetimi ve yangın güvenliği konularındaki yetkinliklerini sergiledi.

Senaryo gereği yangın bölgesine hızla intikal eden ekipler, profesyonel ekipman kullanımı ve diğer yardım kuruluşlarıyla sağladıkları uyumlu koordinasyonla dikkat çekti. Tatbikat sayesinde hastane personeli ve kurtarma ekipleri, olası bir kriz anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledi.

Yetkililer, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ekiplerin operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla benzer eğitim ve tatbikatların periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

BAK, Çalışmalarına Ara Vermeden Devam Edecek

Bodrum Belediyesi Bodrum Arama Kurtarma (BAK) ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

 

 

 

