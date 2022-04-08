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Bodrum'da Başkan Aras, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Bodrum'da Başkan Aras, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.

Başkan Aras, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ve Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mansuroğlu ile birlikte, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Gümbet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

İşletmelerini açan ve sezon hazırlıklarını sürdüren esnaflara iyi bir sezon geçmesi dileklerinde bulunan Başkan Aras, esnafların talep ve sorunlarını da dinledi.

Ayaz ve Adnan Menderes caddeleri ile Akvaryum, Zengin Hüseyin, Dalgıçoğlu Mehmet Çelebi ve Plaj sokaklarda incelemelerde bulunan Başkan Aras, tespit edilen aksaklıkları değerlendirerek vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle gerçekleşmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Başkan Aras, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ile birlikte belirlenen plan doğrultusunda mahalle ziyaretlerine devam edecek.

Etiketler Bodrum Belediyesi
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