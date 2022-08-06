Bodrum'da Başkan Aras'tan videolu yorum

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal paylaşım ağlarından birinde bulunan “Bodrum’un Başkanı Ahmet Aras” isimli grupta paylaşılan çöplerle kirletilmiş park fotoğraflarının yayınlanmasına videolu yorumda bulundu.

Bahse konu grupta yapılan paylaşımda;



“Başkanım, gereğinin yapılacağını düşünerek çekimleri yaptım belki kamera ve cezai işlem uygulanırsa caydırıcı olabilir. Burası Konacık’ta can dostlarımızın eğitim ve oyun alanı olarak açılan park ancak durumu hiç hoş değil. Görünen o ki dostlarımızdan çok akşamcıların mekânı olmuş. Haydi içiyorsunuz çöplerinizi kapının dışındaki konteynere neden atmıyorsunuz? Öncelikle sizleri eğitmek gerek…” ifadelerinin ve konuya ilişkin görsellerin kullanılması üzerine Başkan Aras paylaşıma, “Biz, tabii ki orayı bıkmadan usanmadan temizleyeceğiz. Söylenecek çok şey var da biz ifade edince mazeret oluyor. Bu iki videoyu birlikte izleyelim.” şeklinde yorum yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın paylaştığı videolarda ise bir İngiliz vatandaşı olan Mick Scarsbrook’un bu cennet toprakların insan eliyle nasıl kirletildiği gözler önüne seriliyor.

Başkan Aras, cennet doğamızı korumak için, temiz bir Bodrum için hep birlikte mücadele etmek amacıyla canla başla hizmet ettiklerini ifade ederek ilçenin her yerinde 50 metrede bir atık konteynerlerinin bulunduğunu belirtti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre faaliyetlerini yürüttüğünü ancak Bodrum halkının ve tatil için gelen misafirlerin çevreyi koruma konusunda biraz daha duyarlı olmaları gerektiğini söyleyen Başkan Ahmet Aras, “Bodrum gibi önemli bir turizm destinasyonunda çevreye duyarlılığı en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürütürken misafirlerimizin ve yaşayanlarımızın da bu konuda bizlere destek olmasını bekliyoruz. Sadece Bodrum değil ülkemizin tüm şehirlerinde, kentlerinde doğaya ve çevreye gereken değerin verildiği zaman hayatımız daha da kolaylaşacak ve çocuklarımıza miras bırakacağımız bu topraklar daha yaşanılabilir olacaktır.” şeklinde konuştu.