Bodrum'da belediye ekipleri teyakkuza geçti

Bodrum genelinde gerçekleşen sağanak yağmurda Bodrum Belediyesi herhangi bir problemin yaşanmasını engellemek amacıyla önlemlerini alırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada teyakkuzda bekledi.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen yağmurun şiddetini artırması üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalar gerçekleştirdi. Bölgenin farklı noktalarında hazır bulunan ekipler, taşmaların gerçekleşmesi ihtimaline karşın dere yataklarını kontrol ederken yağmur sırasında taşan rögar çevresinde yıkama ve temizlik yaptı. Ayrıca ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları açarken mazgal üstlerini de temizliyor. Ana arterlerde kontrollerini gerçekleştiren ekipler, araçların geçişini engelleyen taş ve toprak birikintilerine de müdahale ederek önlemlerini aldı. Ekipler, yağmurdan kaynaklanabilecek su baskınlarına karşı da teyakkuzda oldu.

Gün boyunca saha ekipleriyle irtibatta olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sahada gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili anlık bilgiler alarak vatandaşların ilettiği bilgiler doğrultusunda gerekli talimatları verdi.

Belediyenin temizlik hizmetleri kapsamında ekipler, çöp araçları ile gerçekleştirdikleri çalışmalar yanında mazgal temizliği yaparken konteyner etrafı atıklarını da topluyor. Mıntıka temizliği de yapan personel, yol kenarları ile genel kullanım alanlarında ot biçme işlemi gerçekleştiriyor.