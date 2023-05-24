  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da belediye ekipleri teyakkuza geçti

Bodrum'da belediye ekipleri teyakkuza geçti

Bodrum'da belediye ekipleri teyakkuza geçti
Güncelleme:

Bodrum genelinde gerçekleşen sağanak yağmurda Bodrum Belediyesi herhangi bir problemin yaşanmasını engellemek amacıyla önlemlerini alırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada teyakkuzda bekledi.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen yağmurun şiddetini artırması üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalar gerçekleştirdi. Bölgenin farklı noktalarında hazır bulunan ekipler, taşmaların gerçekleşmesi ihtimaline karşın dere yataklarını kontrol ederken yağmur sırasında taşan rögar çevresinde yıkama ve temizlik yaptı. Ayrıca ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları açarken mazgal üstlerini de temizliyor. Ana arterlerde kontrollerini gerçekleştiren ekipler, araçların geçişini engelleyen taş ve toprak birikintilerine de müdahale ederek önlemlerini aldı. Ekipler, yağmurdan kaynaklanabilecek su baskınlarına karşı da teyakkuzda oldu.

Gün boyunca saha ekipleriyle irtibatta olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sahada gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili anlık bilgiler alarak vatandaşların ilettiği bilgiler doğrultusunda gerekli talimatları verdi.

Belediyenin temizlik hizmetleri kapsamında ekipler, çöp araçları ile gerçekleştirdikleri çalışmalar yanında mazgal temizliği yaparken konteyner etrafı atıklarını da topluyor. Mıntıka temizliği de yapan personel, yol kenarları ile genel kullanım alanlarında ot biçme işlemi gerçekleştiriyor. 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu görüntüler Afrika'dan değil, Doğu Anadolu'dan geldi
A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu
Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı
Ev sahibi - kiracı tartışması meydan savaşına döndü!
Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü
Millet Bahçesi’nde mide bulandıran toplu tecavüz iddiası
İstanbul'da yabancı uyruklu vahşeti! Otomobille ezerek öldürdü
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!
Özdağ ile Kılıçdaroğlu anlaştı: İşte anlaşma protokolü
Adalet Partisi liderinden Sinan Oğan itirafı: ''Yönetim içinde olabiliriz'' dedi