Bodrum'da belediye ekiplerinin bayram mesaisi başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın huzurlu bir ortamda geçmesi için Bodrum Belediyesi ekipleri, çalışmalarına bayram boyunca da devam edecek.

Bodrum’un geleceğinin, denizlerinin, doğasının korunması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken 9 günlük bayram tatilinde ilçe sakinlerinin ve gelen misafirlerin bayramı en iyi şekilde geçirmeleri için belediye ekipleri, yine 24 saat kesintisiz görev başında olacak.

Kanalizasyon sistemi, elektrik ve internet hatlarının yenileme çalışmaları kapsamında ilçe genelinde süren çalışmalardan kaynaklanan ve toparlanma sürecine girilen dönemde üstyapı çalışmaları için Bodrum Belediye Fen İşleri ekipleri cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Çağrı Merkezi Vatandaşları Dinleyecek

Vatandaşların taleplerine cevap vermek için ulaşabilecekleri “444 00 48” numaralı Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi hattı bayram boyunca da günün her saatinde çağrılara cevap vererek gelen şikayetleri ilgili kurum ve müdürlüklere iletecek.

Tüm Birimler Teyakkuzda Olacak

Bodrum Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Veteriner Hizmetleri, Basın Yayın Halkla İlişkiler, Kültür Sosyal İşleri müdürlükleri 9 gün boyunca yarımada genelinde 1250 personel ile yapılan planlamalar doğrultusunda denetim ve hizmetlerini sürdürecek.

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, 7440 Sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılması için vatandaşların başvurularını almak için 26-27 Haziran günleri görev başında olacak. Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı büro ve vezneler, 26 Haziran Pazartesi tam gün, 27 Haziran Salı günü ise saat 13.00’e kadar açık olacak.

Kurban Kesim Noktaları Halkın Hizmetinde Olacak

Bodrum Belediyesi denetim ve kontrolünde, 3 bölgede (Kızılağaç-Yalıkavak- Kadıkalesi) kurban kesim noktaları oluşturuluyor. Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve modern bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi için gerekli hazırlıklarını sürdüren ekipler, kurban derilerinin Türk Hava Kurumu için toplanmasına da destek olacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı’nın huzurlu, mutlu ve Bodrum kadar güzel geçmesi için 24 saat esasıyla, hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, “İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. 9 günlük bayram tatili boyunca da bu çalışmalarımız devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak için vardiyalı bir şekilde çalışacağız. Kurban Bayramı’nın kentimizde ve ülkemizde mutluluk, sağlık ve umut dolu geçmesini temenni ediyorum.” dedi.