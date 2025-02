Bodrum'da belediye personeline bilgisayar programı eğitimi

Bodrum Belediyesi, belediye personeline yönelik bilgisayar programı eğitimi düzenliyor

Etkin belediye hizmeti sunmak amacıyla Bodrum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda personellere, bilgisayar programı eğitimi düzenleniyor. Verimli bir çalışma ortamı sunmayı hedefleyen eğitimin toplamda on üç grup halinde yapılması planlanıyor. Eğitimlerde, her hafta on iki kişilik grup, üç gün boyunca eğitim alacak.

Eğitimlerle belediye personelinin dijital yetkinliklerinin artırılması hedeflenirken teorik ve uygulamalı eğitimler, mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.

Eğitim Programının İlki Düzenlendi

Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerin alacağı eğitimin ilki Belediye AŞ Toplantı Salonunda yapıldı. İlk gün eğitiminde ofis programları ile ilgili temel düzey bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerin, ilerleyen dönemde farklı konularda daha da genişletilmesi planlanıyor.

Dijitalleşme Süreci Hızlanacak

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eğitimlerle ilgili olarak, “Belediyemizin tüm birimlerinin daha verimli ve hızlı hizmet verebilmesi için dijitalleşme sürecini hızlandırmak istiyoruz. Belediye olarak dijital eğitimleri devamlı hale getirmek arzusundayız.” dedi.