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Bodrum'da Belediyeden Ağaç Budama Çalışması

Bodrum'da Belediyeden Ağaç Budama Çalışması
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Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin yeşil dokusunu korumak ve estetik görünümünü artırmak amacıyla palmiye ağaçlarında budama çalışması yapıyor.

Bodrum Devlet Hastanesi kavşağından başlayan ilk gün budama işlemleri, Bitez kavşağında sona erdi. Çalışmalar pazar günü de Bitez kavşağından Bodrum yönüne doğru devam etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 75 personel 10 ekip halinde yapılan ağaç budama çalışmasında, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri de araç desteği sağlıyor. Çalışmada palmiye budaması dışında orta refüj ve ana yol boyunca ot biçme ve temizlik de yapıldı.

Trafik yoğunluğu oluşmaması ve Bodrum sakinlerinin günlük aktivitelerine kesintisiz devam edebilmesi için Bodrum'un ana arteri konumunda olan Atatürk Bulvarındaki çalışmalar, hafta sonları 04.00- 08.30 saatleri arasında yapılıyor.

Budama işlemleriyle birlikte, Bodrum’un yeşil alanlarının daha sağlıklı büyümesi ve estetik açıdan daha düzgün bir görünüm elde edilmesi amaçlanıyor.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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