Bodrum'da belediyeden çöp saati uygulaması

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü, çevre kirliliği ile meydana gelen kötü kokuyu önlemek amacıyla çöp saati uygulaması gerçekleştiriyor.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Bodrum için yarımada genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren belediye ekipleri, çevre kirliliğine ve kötü kokulara neden olan çöplerle ilgili yeni bir önlem aldı. Yapılan çöp saati uygulamasının yanında işletmelere dağıtılan tekerlekli çöp konteynerleri ile çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

20 İşletmeye 120 Litrelik Konteyner Dağıtıldı

Çarşı Mahallesinde bulunan manavlar, balıkçılar ve restoranların kullandığı sabit çöp konteynerleri, çevre kirliliği ve kötü koku yaydığı gerekçesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Çöp konteynerlerinin kaldırıldığı bu alanlar, ekipler tarafından yıkanarak temizlendi.

Pilot bölge olarak seçilen Çarşı Mahallesindeki yaklaşık 20 işletmeye, Bodrum Belediyesi tarafından 120 litrelik tekerlekli çöp konteynerleri dağıtıldı. Belediye ekipleri, yapılacak olan uygulama ile ilgili vatandaşların da görüşlerini aldı. Ayrıca ekipler tarafından işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve belirlenen saatlerde çöp konteynerlerini işletme önüne çıkarmaları tebliğ edildi.

Çöp saati uygulaması, Bodrum merkezdeki işletmelerin yoğun olduğu caddelerde de uygulanacak. Çevre kirliliği ve kötü kokuları önlemede etkili olacak bu çalışmanın belirlenen program çerçevesinde diğer mahallelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.