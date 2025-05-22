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Bodrum'da Belediyeden Öğrencilere Kum Zambağı Farkındalık Etkinliği

Bodrum'da Belediyeden Öğrencilere Kum Zambağı Farkındalık Etkinliği
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Bodrum Belediyesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında, Ortakent Yahşi Kargı Sahili’nde koruma altında bulunan kum zambaklarının yer aldığı alanda öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çevreyi korumak ve doğal yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe; Destek Hizmetleri, Zabıta, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri ile Ortakent Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından öğrencilere; kum zambağının habitatı, fiziki yapısı ile doğadaki önemi ve mavi bayraklı plajlar hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında açıklama yapan Gürcan Kaya, “Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nün anlamına binaen çocuklarımıza kum zambağı hakkında bilgiler verdik. Özellikle çevre bilinci konusunda daha duyarlı olmaları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kum zambakları, dünya genelinde endemik bir tür olarak tescillenmiştir. Bu konudaki hassasiyetleri için Bodrum Belediyesi’ne ve başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambaklarının korunması büyük önem taşıyor. Bu nedenle bitkinin soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak; koparılması durumunda ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanıyor.

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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