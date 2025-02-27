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Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda çalışmalar tamamlandı

Bodrum'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda çalışmalar tamamlandı
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Bodrum Belediyesi tarafından Binnaz Karakaya Spor Salonu'nun zemininde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan yenileme çalışmalarıyla salon, sporcular için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımının antrenman ve maçlarına ev sahipliği yapan salon, bölgedeki en önemli spor alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Zemin iyileştirme çalışmaları sayesinde sporcular, daha güvenli bir ortamda performans sergileyebilecek, sakatlık riski en aza indirilecek.

Binnaz Karakaya Spor Salonu, yalnızca profesyonel sporculara değil, amatör sporculara ve altyapı takımlarına da hizmet veriyor. Bodrum’da spor bilincini artırmak, gençleri spora teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek adına önemli bir rol üstlenen salon, farklı yaş gruplarından sporcuların antrenman ve maçlarını gerçekleştirdiği bir merkez konumunda.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kapalı spor salonlarının bakım ve yenileme çalışmalarının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Gençlerimizin ve halkımızın kapalı alanlarda spor yapmasına olanak sağlayan Binnaz Karakaya Spor Salonundaki çalışmalarımızı tamamladık. Daha önce de Binnaz Karakaya Kapalı Yüzme Havuzunda bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirerek antrenmanlara hazır hale getirmiştik. Spor, sağlıklı bireyler ve güçlü bir toplum için büyük önem taşıyor. Bodrum’daki spor tesislerini geliştirme çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Amacımız, Bodrum’u sporun da merkezi haline getirmek ve her yaştan vatandaşımızın daha iyi şartlarda spor yapmasını sağlamak.”

Bodrum Belediyesi, kent genelindeki spor tesislerinin modernizasyonu ve altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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