Bodrum'da büyük zafere yakışır kutlama

Destansı mücadelenin en büyük simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla sabah saatlerinde resmî tören düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin organizasyonuyla Bodrum merkezde fener alayı ve Manga konserine binlerce vatandaş katılırken Karaova Mahallesi’nde ise Bodrum Kent Orkestrası Zafer Konseri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

30 Ağustos sabahı, Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen çelenk sunma programına, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Garnizon Komutan Vekili Kara Pilot Binbaşı Selim Ramazan Akkaş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Güneş, Gaziler, siyasi parti başkanları, daire amirleri, kolluk kuvvetleri amirleri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Olağanüstü Bir Katılımla Fener Alayı ve Konser

Bodrum Milta Marina’dan önünden başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı’na kadar devam eden fener alayına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özgür Akdağ, Bodrum belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere binlerce vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen vatandaşlar, marşlar söyleyerek yürüyüş yaparken Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki işletmeler de volkan yakarak ve marşlar çalarak bu heyecanlı anlara eşlik etti.

Manga konserini binlerce kişi izledi

Büyük Taarruz’un 100. yılı dolayısıyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında Belediye Meydanı’nda halka açık ve ücretsiz düzenlenen konser etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından büyük bir coşkuyla devam etti. Şarkılara eşlik eden gençler ile Başkan Ahmet Aras, bol bol fotoğraf çekildi.

30 Ağustos Zaferi’nin yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak konuşmasına başlayan Başkan Aras, Büyük Ata’mız ve silah arkadaşlarına büyük bir minnet ve şükran borcumuz olduğunun altını çizerek katılımcılara şöyle seslendi:

“Büyük Zaferin 100. Yılında, böylesine anlamlı bir kalabalıkla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bugün yüzüncü yılını kutladığımız Türk Kurtuluş Savaşı, dünyanın en haklı, en meşru savaşıdır ve yeryüzünde emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış; en büyük savaş destanıdır. Barışa adanan bu destanın sembolü, Türk Bayrağı’dır, lideri ise tüm mazlum devletlerin örnek aldığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyeti’miz, Anadolu’nun aydınlığıdır. Tüm mazlumların ışığıdır. Bu ışık; bilimle, sanatla, edebiyatla yükselecek. Cumhuriyet, siz gençlerimizin elinde ilelebet payidar kalacaktır. Bu güzel güne ortaklık ettiğiniz için her birinize teşekkür ederim.”

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak vatandaşlara teşekkür etti.

Karaova Mahallesi’nde Bayram Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Karaova Mahallesi Mumcular Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz halk konseri gerçekleşti. Yoğun ilginin olduğu konserde sahne alan Bodrum Kent Orkestrası Şefi Tuncay Mızrak yönetiminde söylenen şarkılarla vatandaşlar müzik ziyafeti yaşadı.

Karaova’da gerçekleşen konsere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz katıldı. Yılmaz, konserde yaptığı konuşmada Karaova halkına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selamlarını ileterek vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı.