  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Çağrı Merkezi ve Saha Çözüm Ekipleri 2025 Yılında Binlerce Kişiye Ulaştı

Bodrum'da Çağrı Merkezi ve Saha Çözüm Ekipleri 2025 Yılında Binlerce Kişiye Ulaştı

Bodrum'da Çağrı Merkezi ve Saha Çözüm Ekipleri 2025 Yılında Binlerce Kişiye Ulaştı
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi ve Saha Çözüm ekipleri, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla binlerce kişiye ulaşıp talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da binlerce vatandaşın talep, öneri ve şikâyetini kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere iletti. Bodrum Belediyesi sorumluluğunda olmayan konu ve talepler de kayıt altına alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü, DSİ, AYDEM, Türk Telekom gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi.

Toplam Başvuru Sayısı 200 Binin Üzerine Çıktı

Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde Çağrı Merkezi’ni 187 bin 331 vatandaş ararken, 4 bin 500 saatin üzerinde görüşme gerçekleştirildi. Toplam 55 bin 792 talep alınırken, bu taleplerin %87’si sonuçlandırıldı. Web sitesi ve e-posta üzerinden alınan 3 bin 425 talebin %82’s’i çözüme kavuşturuldu. WhatsApp iletişim hattı üzerinden gelen 11 bin 791 talebin ise %85’i sonuçlandırıldı.

22 Mayıs itibarıyla yapay zekâ destekli iletişim araçlarını da kullanmaya başlayan Çağrı Merkezi’ne bu kanal üzerinden 784 talep iletilirken, taleplerin %94’ü çözüme kavuşturuldu.

Saha Çözüm Ekipleri Bodrum Genelinde Çalışmalarını Sürdürdü

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri de yıl boyunca kent genelinde vatandaşlarla birebir iletişim kurarak talep, öneri ve şikâyetleri ilgili birimlere aktarmaya devam etti.

Bu kapsamda ekipler; esnaf ziyaretlerinde 3 bin 350 kişiyle, pazar yerlerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında 1 bin 530 kişiyle, engelli vatandaşlara yapılan ziyaretlerde 245 kişiyle, 75 yaş üstü yaşlı ziyaretlerinde ise 825 kişiyle görüştü. İletilen talep, öneri ve şikâyetler ilgili müdürlükler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarıldı ve sürecin takibi sağlandı.

Belediye ekipleri, 2026 yılında da çalışmalarına titizlikle devam edecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
En düşük emekli maaşı için refah payı iddiası! Canlı yayında rakam verildi
En düşük emekli maaşı için refah payı iddiası! Canlı yayında rakam verildi
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler
Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua!
Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua!
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Sadettin Saran ile spor şube polisleri arasında ilginç diyaloglar
Sadettin Saran ile spor şube polisleri arasında ilginç diyaloglar
Türkiye'nin en ucuz en çok satanlarından biriydi... Türkiye'de satışı durduruldu
Türkiye'nin en ucuz en çok satanlarından biriydi... Türkiye'de satışı durduruldu
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en ucuz en çok satanlarından biriydi... Türkiye'de satışı durduruldu Türkiye'nin en ucuz en çok satanlarından biriydi... Türkiye'de satışı durduruldu Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu! Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu! Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı! Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı! Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri'nin dönüş tarihi açıklandı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri'nin dönüş tarihi açıklandı Diyanet'te 2 üst düzey yönetici hakkında skandal iddialar: Şiddet, çoklu ilişki ve imam nikahı... Diyanet'te 2 üst düzey yönetici hakkında skandal iddialar: Şiddet, çoklu ilişki ve imam nikahı... 40 bin dolarlık hırsızlıkta ''emanet'' dolabının arkasını gören şoke oldu! 40 bin dolarlık hırsızlıkta ''emanet'' dolabının arkasını gören şoke oldu! Özel okulda büyük patlama; yaralılar var! Özel okulda büyük patlama; yaralılar var! Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler Eşini çocuğunun yanında katletmiş... Eşi olacak cani cinayete kaza süsü vermeye çalıştı! Eşini çocuğunun yanında katletmiş... Eşi olacak cani cinayete kaza süsü vermeye çalıştı! ''Ankara'nın her şeyi bilen'' ismi açıkladı: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ? ''Ankara'nın her şeyi bilen'' ismi açıkladı: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ?
Sadettin Saran ile spor şube polisleri arasında ilginç diyaloglar Sadettin Saran ile spor şube polisleri arasında ilginç diyaloglar Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi! İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi! Maduro ve eşi hakim karşısına çıktı; yargıç ile arasındaki diyalog olay oldu Maduro ve eşi hakim karşısına çıktı; yargıç ile arasındaki diyalog olay oldu Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua! Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua! Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı TÜVTÜRK 2026 yılı zamlı araç muayene ücretleri belli oldu TÜVTÜRK 2026 yılı zamlı araç muayene ücretleri belli oldu Uyuşturucu soruşturmasında ''ciciş'' Ceyda Ersoy'a da gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında ''ciciş'' Ceyda Ersoy'a da gözaltı Fenerbahçe ve Ali Koç hakkında açılan dava için karar açıklandı! Fenerbahçe ve Ali Koç hakkında açılan dava için karar açıklandı! Gündeme bomba gibi düşen skandal iddia: ''Trabzonspor maçına gidenler AK Parti'ye üye yapıldı'' Gündeme bomba gibi düşen skandal iddia: ''Trabzonspor maçına gidenler AK Parti'ye üye yapıldı''