Bodrum'da Çevre Kirliliği ve Park İhlallerine Karşı Belediyeden Sıkı Denetim

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, doğaya gelişigüzel çöp atan otobüs firmalarını tek tek tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri tarafından Torba Kavşağı ve çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde, yol kenarlarına atılan çöpler detaylı şekilde incelendi. Çöpler arasında yer alan yırtılmış biletler, yolcu listeleri ve sefer evrakları üzerinden firmalar tek tek tespit edilerek ilgili firmalara idari yaptırımlar uygulandı.

Gelişi Güzel Parklara Geçit Yok

Ekipler, Bodrum Belediyesi tarafından belirlenen otobüs park alanlarının dışında park eden otobüslere yönelik denetimlerini de sürdürüyor. İlk aşamada firmalar uyarılıyor; uyarılara rağmen kural ihlalleri devam ettiği takdirde cezai işlemler devreye giriyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde, her iki konuyla ilgili toplam 140 işlemde ilgili kişi ve firmalara 413 bin 420 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili belediye yetkilileri, denetimlerin kamu düzeni ve çevre sağlığı açısından önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.