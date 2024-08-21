Bodrum'da çevreyi kirleten işletmelere ceza yağdı

Bodrum’da konteyner kenarlarına çöp atılmaması konusunda yapılan uyarılara rağmen çöp atmaya devam eden işletmeler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında birçok işletmeye geri dönüşüm atıklarını düzenli depolamadıkları ve evsel atıklarını konteyner içi yerine konteyner dışına attıkları için tespit tutanakları düzenlenmişti.

Yapılan denetimlerde uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmeler tespit edilerek Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanmaya başladı. Bu kapsamda ağustos ayı başından bu yana 39 işletmeye toplam 174 bin 832 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Çöpler İncelenerek Tek Tek Tespit Edildiler

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Turgutreis genelinde yapılan kontrollerde konteyner içlerinin boş olduğu görüldü. Konteyner dışına atılan çöplerde inceleme yapan ekipler, çöp içinden çıkan ve işletmeye ait olabilecek her türlü atıktan işletmeleri tespit etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bu işletmelere Kabahatler Kanunundan cezai işlem uyguladı.

Belediye ekipleri, önce sözlü sonra da tespit tutanaklarıyla uyardıkları işletmelerin kötü görüntü oluşturacak şekilde çöplerini gelişigüzel atmaya devam etmeleri üzerine cezai işlem uygulamaya başladıklarını söyledi.

Daha temiz bir Bodrum için denetim ve uygulamalar sıklıkla devam edecek.