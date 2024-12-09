  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadelede yeni dönem

Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadelede yeni dönem

Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadelede yeni dönem
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, doğayı ve yaşam alanlarını kirletenlerle mücadele kapsamında kameralı tespit sistemine geçti.

Bodrum Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerince doğayı ve yaşam alanlarını kirleten şahıs veya firmalara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Kritik noktalara konulan kameralar ile yaşam alanlarında kötü görüntü oluşturan şahıs ve firmalar tespit edilerek cezai işlem uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Akyarlar Mahallesi’nde sıklıkla moloz ve bahçe atığı atılan bölgeye konulan kamerayla hafriyat attığı görülen şahıslar tespit edildi. İlgili kişilere 30 bin Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Kameradan ceza uygulaması için ilk etapta Bodrum ilçe merkezi, Bitez, Turgutreis ve Akyarlar’da kritik noktalara kameralar konulurken kameralı sistemin turizm sezonuna kadar tüm mahallelere kurulması planlanıyor.

Vatandaş İhbarına Anında Müdahale

Geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından Yalıkavak Mahallesindeki araziye çuvallarla moloz döküldüğü ihbarını alan Zabıta ekipleri, bölgede molozları döken ilgili kişileri tespit ederek 60 bin Türk Lirası cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi, doğayı ve yaşam alanlarını kirletenlerle mücadele kapsamında kameralı tespit sistemine geçti.

Su Baskınına Neden Olan Firmaya da Ceza

Bodrum’da hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağışlar sırasında mazgallarının üzerine hafriyat ve çeşitli atıklar atarak tıkanmasına neden olan firmaya da 20 bin Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

İzmarit Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sigara izmaritlerini gelişigüzel çevreye atan şahıslara yönelik denetimler de aralıksız sürüyor. Bu kapsamda izmarit denetimlerinin başladığı günden bu yana 413 şahıs veya firmaya 847 bin 476 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Bodrum’un doğası ve yaşam alanlarını kirletenlerle mücadele artarak devam edecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için yeni adım Erdoğan açıkladı: Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler için yeni adım ''Selanik’ten gelenler de dönsün'' demişti, görevden alındı ''Selanik’ten gelenler de dönsün'' demişti, görevden alındı Erdoğan ile torunu Ali Tahir'in diyaloğu gündem oldu Erdoğan ile torunu Ali Tahir'in diyaloğu gündem oldu Devlet Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu Devlet Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler'' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ''Audi'yi Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler'' Emeklilik şartları değişiyor: Uzman isim yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Emeklilik şartları değişiyor: Uzman isim yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! Tersine göç başladı: 8 yıl sonra Suriye'deki evlerine geri döndüler Tersine göç başladı: 8 yıl sonra Suriye'deki evlerine geri döndüler
Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü? Suriyelilerin gidişi kiraları düşürür mü? Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı Helikopter kazasında şehit olan teğmenle ilgili yürek yakan ayrıntı 15 yıllık birikimini 30 dakikada kaybetti 15 yıllık birikimini 30 dakikada kaybetti Esad'ın ölüm zindanları ortaya çıktı Esad'ın ölüm zindanları ortaya çıktı İstanbul'da takıntılı sapık dehşeti: Taşınan genç kadını takip edip kurşun yağdırdı İstanbul'da takıntılı sapık dehşeti: Taşınan genç kadını takip edip kurşun yağdırdı Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış! Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış! Türkiye'nin otomotiv devinden küçülme kararı Türkiye'nin otomotiv devinden küçülme kararı Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Suriye'nin geçici lideri belli oldu Suriye'nin geçici lideri belli oldu