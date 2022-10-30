Bodrum'da Cumhuriyet'in 99. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99. yılı Bodrum’da 3 gün süren çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bodrum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Bodrum merkez başta olmak üzere, Turgutreis Mahallesi ve Garaova Tarım Kampı’nda çeşitli etkinlikler düzenledi.

28 Ekim günü Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Cumartesi ve 30 Ekim Pazar günü de devam etti. Belediye Meydanı ile Turgutreis Atatürk Meydanı’nda düzenlen konserler ile fener alayına katılan binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Törenlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Per. Alb. Durmuş Altınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Siyasi Parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

28 Ekim akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Mahfel Kafe’de Cumhuriyet’in 99. yılı dolayısıyla Aquamaster Cumhuriyet Yüzme Yarışları düzenlendi. Gece deniz içerisinde ateşböceklerini andıran 423 katılımcı ile başlayan yüzme yarışı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Bilgehan Bayar ile Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, yüzme yarışlarına katılanlara başarılar diledi.

29 Ekim sabahı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde çeşitli okullardan katılım sağlayan öğrencilerin sergilediği şiir ve performans gösterileri ile kutlamalar devam ederken Bodrum Belediyesi’nin dağıttığı Türk Bayrakları ile hep bir ağızdan okunan marşlara vatandaşlar bayrakları sallayarak eşlik etti.

Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Kampı’nda da Cumhuriyet Festivali düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde üreticilerin ürünlerini sergilendiği stantlar da yer aldı.

Muhteşem Fener Alayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde Bodrum Marina’dan Bodrum Belediye Meydanı’na kadar gerçekleşen fener alayına binlerce kişinin katıldı. Sunuculuğunu Şovmen Hakan Doğanay'ın yaptığı Cumhuriyet gecesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ın karşılıklı zeybek oynadığı dakikalar damga vurdu.

Bodrum Belediye Meydanı’nda, geçtiğimiz günlerde Ressam Aydemir Atalay’ın Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde sanatseverlerle buluşan “Atatürk ve Kuvayı Millîye” Sergisi için Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterisi izlendi. Ressam Aydemir Atalay, yaptığı Atatürk tablosunu Başkan Aras’a hediye etti.

Konser öncesi vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Bodrum’da milli bayramların her yıl daha da coşkuyla kutlandığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Atamızın meşalesini hep beraber taşıdığımız Cumhuriyet’imizin 99. yılı hepimize kutlu olsun. Sevgili hemşerilerim, aydınlık yüzlü insanlar, Ata’mızın yaktığı meşalenin aydınlığıyla 100 yıldır doğru bir yolda yürüyoruz. Ona hep sahip çıkacağız, hep beraber kucaklayacağız, gelecek bizlerin, umudunuzu kaybetmeyin.

Bugün Bodrum’da ve Turgutreis’te meydanlarımızda büyük bir coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum. Ata’mız Cumhuriyeti kurduğu zaman onu gençlere emanet etmişti. Onurla gururla taşıdığımız bu emaneti hiçbir zaman yere düşürmedik, bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bu topraklar için binlerce yıldır Anadolu topraklarında kanlarını döken şehitlerimize, kahraman gazilerimize, Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyan askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize selam olsun. Şu anda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu yüce Atatürk’e ve onun silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Cumhuriyetimiz Ata’mızın dediği gibi ilelebet payidar kalsın. Bunu hep beraber başaracağız. Bundan sonra da umudumuzu kaybetmeden hep geleceğe bakarak, çocuklarımıza gelecek nesillere Cumhuriyetimizi emanet edeceğiz ve sonsuza kadar yaşamasını sağlayacağız. Ata’mızı seviyoruz, Yaşasın Cumhuriyet!”

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise “Cumhuriyetimizin 100. yılına emin ve sert adımlarla ilerliyoruz. 100. yıla yaklaşmış olmanın heyecanı ve gururunu hissediyorum. Ulu Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sevgi ve rahmetle anıyorum. İnşallah Cumhuriyetin 100. yılını da burada her zamanki gibi coşku ile kutlayacağız.” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Meydanı’nda sahne alan Ferhat Livaneli Orkestrası & Utku Erişik, konsere katılan binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Turgutreis’te düzenlenen etkinliklere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Belediye Meclis Üyesi Tamer Mandalinci ve binlerce vatandaş katıldı. Coşku ile gerçekleştirilen fener alayının ardından sunuculuğunu Banu Tarancı’nın yaptığı gecede Gripin Konseri ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Konser öncesi gösteri yapan Bodrum Halk Oyunları Gençlik Spor Derneği ekibi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Meclis Üyesi Tamer Mandalinci, 7’den 77’ye elinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu Turgutreis Meydanı’na taşıyan vatandaşlara teşekkür ederek “Cumhuriyet paylaştıkça güzel, Atatürk’ün izinden gittikçe ilelebet yaşayacak Cumhuriyet.” dedi.