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Bodrum’da deniz çöpleri kayıt altına alındı

Bodrum’da deniz çöpleri kayıt altına alındı
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Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Şubesi iş birliğiyle, Avrupa Çevre Ajansı’nın Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marina Litter Watch) kapsamında Turgutreis Marina Halk Plajı’nda yılın ilk deniz çöpü izleme etkinliği gerçekleştirildi.

Deniz ekosistemine zarar veren atıkların tespit edilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, belediye yetkilileri, mavi bayraklı otellerin temsilcileri ve Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri katıldı.

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Şubesi iş birliğiyle, Avrupa Çevre Ajansı’nın Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marina Litter Watch) kapsamında Turgutreis Marina Halk Plajı’nda yılın ilk deniz çöpü izleme etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilere atıkların doğaya etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı. MLW kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmada, 200 metrelik kıyı şeridinde bir saatlik temizlik yapıldı. Sonuç olarak, toplam 3 bin 303 adet atık toplanarak kategorize edildi. 32,5 kilogram ağırlığındaki bu atıklar ölçümlendirilerek, TÜRÇEV tarafından Blue Flag Turkey grup adıyla Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işlendi. Ayrıca, bölgenin düzenli olarak izlenebilmesi için koordinatlar kayıt altına alındı.

Yılda dört kez, dört mevsimi temsilen düzenlenen etkinliklerde deniz çöplerinin kaynağı belirlenerek, çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Muğla Şubesi iş birliğiyle, Avrupa Çevre Ajansı’nın Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marina Litter Watch) kapsamında Turgutreis Marina Halk Plajı’nda yılın ilk deniz çöpü izleme etkinliği gerçekleştirildi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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