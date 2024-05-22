Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Bitez’de Devam Etti

Bodrum’un Kumbahçe Mahallesinde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2024 yılı Deniz Dibi Temizlik Etkinliğinin üçüncü ayağı bu hafta Bitez’de yapıldı. Bodrum’un koylarını çöp ve atıklardan arındırmak amacıyla yapılan temizlik etkinliğinde denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen “Deniz Dibi Temizliği” etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyeleri ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, ilgili birim müdürleri katıldı. Çalışmalar sonucu Bitez koyundan yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.

“Mavi vatan yeşil Türkiye için koruyalım”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, deniz dibi temizliğiyle ilgili açıklamalarda bulunurken “Denize En Çok Mavi Yakışır” mottosuyla başlatılan Deniz Dibi Temizliğinin artarak devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Hem suyun içinde hem Bodrum’un doğasında, bahçesinde temizlik hareketimiz devam ediyor. Bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü temizlemenin aslında ne kadar zor, kirletmenin de ne kadar kolay olduğunu yaşayarak görüyoruz. İnsanların denizi, çevreyi, doğayı kirletmesini asla istemiyoruz. O yüzden ben sadece Bodrum’u değil bütün Türkiye’yi temizliğe davet ediyorum.”

Başkan Mandalinci, sözlerine devam ederken bu çalışmaların tüm Türkiye’de yapılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, “Vatanımızı, denizimizi temiz tutmamız gerekiyor. Nasıl mavi vatan diyorsak yeşil doğa, yeşil Türkiye de dememiz gerekiyor. Bunu da ancak koruyarak başarırız” dedi.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, Bitez Üç Fidan Parkında sergilendi. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Deniz Dibi Temizliği, 29 Mayıs Çarşamba günü Ortakent Mahallesinde devam edecek.