  4. Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Kumbahçe’de Başladı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Dibi Temizliği devam ediyor.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla 12 yıldır Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin bu yılki ilk etabı, Kumbahçe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Destek Hizmetleri Müdür Vekili Şevki Avcılar, Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin ve ilgili birim personeli ile belediye personellerinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 228 kilogram atık deniz dibinden çıkartıldı.

Denizden çıkarılan ürünler arasında plastik kovalar, cam şişeler, sandalyeler, tavaların olduğunu belirten Destek Hizmetleri Müdür Vekili Şevki Avcılar, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik sonunda atıklar Kumbahçe Meydanı’nda sergilendi, ardından geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.  

Deniz kirliliğine dikkat çekme ve farındalık yaratma amacıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği, 13 Mayıs Çarşamba günü Yalıkavak’ta devam edecek.

 

