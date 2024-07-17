Bodrum'da deniz dibi temizliği Türkbükü sahilinde devam etti

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği, Türkbükü sahilinde devam etti.

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği, Türkbükü sahilinde devam etti.

Denizleri ve koyları atıklardan arındırmak, doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen Deniz Dibi Temizliğinin onuncu etabı 17 Temmuz Çarşamba günü Türkbükü sahilinde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personelleri ile Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul katıldı.

Deniz canlılarının yaşam alanlarını korunmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen temizlik çalışmasında denizden 219 kilogram atık çıkarıldı. Türkbükü Belediye Kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Deniz Dibi Temizliği Etkinliği, 24 Temmuz Çarşamba günü Torba sahilinde devam edecek.