Bodrum'da denizden 200 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi tarafından ''Denize En Çok Mavi Yakışır'' sloganıyla her yıl düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin 2024 yılı dördüncü etabı Ortakent’te yapıldı.

Bodrum’da koyların atıklardan arındırılması amacıyla on yıldır düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin dördüncü etabı Ortakent Sahilinde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen “Deniz Dibi Temizliği” etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan ve ilgili birim müdürleri katıldı. Çalışmalar sonucu denizden yaklaşık 200 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum’un mavisinin çalınmasına izin verilmeyeceğini belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, “Yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmalarının başarıya ulaşmasını mutlulukla takip ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak bu ve bunun gibi temizlik çalışmalarına devam edeceğiz.” dedi.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar Ortakent Sahilinde sergilendi. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Deniz Dibi Temizliği, 5 Haziran Çarşamba günü Akyarlar Mahallesinde devam edecek.